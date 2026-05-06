Firman acuerdo para implementar primer piloto de alimentadores para Transmilenio en Soacha

En las últimas horas, se firmó un acuerdo entre la Alcaldía de Soacha, TransMilenio y la Agencia Regional de Movilidad, que permitirá poner en marcha un piloto de rutas alimentadoras en el municipio.

En un sistema que moviliza más de 450.000 viajes diarios en este corredor, este proyecto, que iniciará en el segundo semestre del 2026, responde a una necesidad y tiene como objetivo mejorar la conexión entre el transporte público urbano y TransMilenio, facilitando los desplazamientos y aportando a la calidad de vida de miles de ciudadanos.

De acuerdo con lo informado, el piloto contempla la integración de rutas del servicio público urbano a la plataforma ubicada en el costado norte de la estación San Mateo, uno de los puntos estratégicos de conexión en Soacha.

Así mismo, se prevé la adecuación de espacios que permitan brindar mayor seguridad, organización y comodidad a los usuarios.

“Nos acercamos a hacer realidad el piloto de alimentación del transporte masivo en Soacha. Este es un paso muy importante porque responde a una necesidad histórica de nuestros ciudadanos. Vamos a mejorar la conexión con TransMilenio, facilitando los desplazamientos y aportando a la calidad de vida de miles de soachunos. Sabemos que este es el comienzo de un proceso que debe consolidarse en el tiempo, pero hoy vamos por buen camino con hechos concretos”, dijo el alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’.*

Estas decisiones, junto con la futura puesta en marcha de las nuevas fases de TransMilenio, permitirán que Soacha, cuente con 8 estaciones, incluido el Portal El Vínculo, que será el más grande del sistema.