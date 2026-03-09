“Las bombas estuvieron funcionando todo el tiempo”: IDU tras inundación en el deprimido de la 94

"Las bombas estuvieron funcionando todo el tiempo”: director del IDU tras inundación en el deprimido de la 94

Este lunes, 9 de marzo, se reportaron fuertes lluvias en varios puntos de la ciudad. Las afectaciones más importantes se dieron en el norte, en donde hubo granizo y se registraron serios problemas en la movilidad como consecuencia de inundaciones y encharcamientos.

La localidades más afectadas fueron Usaquén, Suba Chapinero, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme. Sin embargo, al norte de la ciudad, específicamente en Usaquén, la situación fue crítica.

En el sector de la calle 127 con carrera 2, en la estación Ana Restrepo del Corral, se reportó un acumulado aproximado de 56 milímetros de lluvia en dos horas, lo que equivale a llenar cerca de 22 piscinas olímpicas.

Inundación en el intercambiador de la 94

Las lluvias también generaron inundaciones en la avenida Novena entre calles 109 y 116, así como en el deprimido de la Novena. En ese sentido, el director del IDU, Orlando Molano, estuvo en el lugar junto con el IDIGER, el Acueducto, Secretaría de Movilidad y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, atendiendo la contingencia.

“Estamos acá en el deprimido de la 94 con todo el equipo de bomberos, acueducto, y por supuesto el Instituto de Desarrollo Urbano. Después de que conocimos la contingencia nos vinimos a revisar qué había pasado y efectivamente la lluvia superó la capacidad hidráulica que tienen las bombas“, dijo el director.

Asimismo, el funcionario indicó que las bombas estuvieron funcionando todo el tiempo. “Ya Acueducto con Bomberos está haciendo la limpieza y en pocos minutos vamos a dar apertura”, agregó Molano.