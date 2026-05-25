Procurador exige avances sobre investigaciones a Petro por presunta participación en política

El procurador General, Gregorio Eljach, en la Cumbre de Gobernadores en Montería.

Ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, el procurador elevó una petición para poner sobre la mesa las quejas y denuncias radicadas en contra del presidente Gustavo Petro por presunta indebida participación en política.

El procurador Gregorio Eljach aseguró que en la última reunión de la Comisión de Seguimiento electoral, escucharon los reclamos en temas de seguridad y sobre presunta participación en política del presidente Gustavo Petro.

Confirmó en que en tres días, la Comisión de Acusación deberá informar cómo van las denuncias e investigaciones contra el presidente.

Y es que el procurador, solicitó que en tres días, toda la información sobre las denuncias deben llegar a su despecho e incluir la fecha de presentación de la queja, el número de radicado, y la identificación de quien interpuso la acción judicial.

Además, pidió una síntesis de los hechos, y el nombre del representante investigador encargado de cada uno de los casos.

¿Qué dijo sobre la investigación contra el ministro de Salud?

El procurador Eljach se refirió a la investigación disciplinaria que abrió el Ministerio Público contra el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, por presunta participación en política, dijo que el propósito es “averiguar su conducta”.

“Es presunto hasta ahora, nadie lo ha vencido en juicio, hay que darle las garantías de debido proceso, presunción de inocencia, derecho a la defensa y legalidad de los procedimientos. Cuando terminemos algún procedimiento de ellos, estableceremos el grado de responsabilidad. Por ahora, no podemos decir nada más”, dijo.