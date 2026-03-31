Petro ha tratado de desviar la investigación por homicidio de mi hijo:candidato Miguel Uribe Londoño

Armenia

El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño reitero las críticas contra el presidente Gustavo Petro por tratar de desviar las investigaciones sobre los autores intelectuales del homicidio de su hijo Miguel Uribe Turbay.

El aspirante presidencial señaló durante su visita a Armenia indicó “Está probado ahora con la con lo que ha dicho la fiscalía que las personas que estaban vinculadas a la mal llamada paz total esto estuvieron vinculados al asesinato de Miguel, tienen relaciones con los que están en el poder, tienen relaciones algunos de ellos como al parecer Iván Cepeda, gravísimo, a quien él no dejó que les llevaran adelante sus órdenes de captura, pues eso se tiene que acabar, porque aquí no hay paz total, aquí lo que es libertad total para que los criminales estén en la calle delinquiendo”

Y la gente de bien es la que estamos atemorizando, la que tenemos miedo y la que estamos sometidos a que nos maten y los papás a que nos maten a nuestros hijos, porque solamente cuando a una persona como a mí, que me han matado un hijo, se entiende lo que estoy haciendo, puntualizó el candidato.

Investigación por homicidio de Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Londoño “Eso tiene mucha cuerda, esto lo ejecutaron desde Venezuela porque desde aquí no lo podían hacer. Los autores intelectuales están aquí en Colombia, yo lo dije desde el 13 de agosto en mi discurso en la catedral. Sabemos quiénes son, están aquí y vamos a llegar mucho más adelante, porque yo estoy hablando de la segunda Marquetalia del mes de noviembre y pues a mí me lo titularon muchas veces.

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Yo creo que inclusive en Caracol en algún momento antes, pero ahora es que se volvió más importante por las órdenes de captura que dictó la fiscalía y por lo de alias Simeone que salió a la luz pública y eso quiere decir que estamos muy cerca, que estamos llegando muy lejos.

Miguel Uribe Londoño: Cuando a Miguel lo asesinaron el 7 de junio, yo el día lunes 9 hablé con la fiscal y le pedí que llegáramos a los autores intelectuales y formó un grupo de fiscales, dedicados y han tenido mucho éxito. Ahora están amenazados. Están ofreciendo dinero para matarlos a ellos o a sus familias.

Entonces yo he salido en defensa de ellos pidiéndole a la fiscal que los proteja y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le dé protección a los fiscales y a sus familiares, porque ni más faltaba pues que ahora también ellos digan que esto siga siendo con esta impunidad total y que todos estemos totalmente inseguros. Esa es mi petición a ellos. Señaló.

En cuanto al proceso, que siga adelante y que ojalá se conozca la verdad antes del 31 de mayo porque habría de pronto un vuelco muy grande en la campaña presidencial si logramos establecer ciertas cosas más en la investigación.

Gustavo Petro ha intentado desviar la investigación

Miguel Uribe Londoño: Hemos tenido dificultades por el mismo Petro, porque Petro siempre desde el principio ha tratado de desviar la investigación. Últimamente resolvió decir otra vez que la Junta del Narcotráfico y la fiscal sale y dice, “No hay evidencia que la Junta del Narcotráfico exista.” Entonces, ¿por qué siempre ha querido tratar de desviar las investigaciones, ¿A qué le teme?