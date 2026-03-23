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23 mar 2026 Actualizado 15:14

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“Gustavo Petro es responsable político de la muerte de Miguel Uribe”: Miguel Uribe Londoño

El padre del político asesinado estuvo en 6AM W hablando sobre las últimas confesiones de alias ‘El Viejo’ sobre el magnicidio.

“Gustavo Petro es responsable político de la muerte de Miguel Uribe”: Miguel Uribe Londoño

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El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño habló en 6AM W sobre los últimos hallazgos en el caso del magnicidio de su hijo, Miguel Uribe Turbay.

Uribe Londoño aseguró que la orden para acabar con la vida de Miguel se dio en Colombia, a través de personas incrustadas en el poder, y afirmó que el presidente Gustavo Petro es “responsable político” del atentado por su “violencia verbal”.

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