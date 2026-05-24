Petro responde a Uribe por “advertencia” al ELN y Clan del Golfo sobre Iván Cepeda
El presidente Gustavo Petro cuestionó en X a Álvaro Uribe tras su mensaje dirigido a los grupos armados y aseguró que la extradición de jefes paramilitares durante su gobierno evitó que el país conociera la verdad.
El presidente Gustavo Petro reaccionó al mensaje del expresidente Álvaro Uribe contra el senador Iván Cepeda, en las que aseguró que grupos como el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo “no deben confiarse” de él porque terminaría entregándolos a Estados Unidos.
Tras ese mensaje, Petro acusó a Uribe de haber impedido que se conociera toda la verdad sobre el paramilitarismo en Colombia mediante la extradición de antiguos jefes de las AUC durante su gobierno.
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“El que entregó a los paramilitares fue Uribe”, escribió el mandatario, quien aseguró que esa decisión frenó confesiones clave dentro del proceso de Justicia y Paz.
Petro también defendió el papel de la verdad en los procesos de paz y afirmó que ese principio quedó reflejado posteriormente en la creación de la JEP.
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En su extenso mensaje, el presidente lanzó además fuertes críticas al uribismo, al que acusó de promover el miedo y la mentira para evitar que se conozca la verdad sobre el conflicto armado y la parapolítica en Colombia.