“No voy a apoyar a Paloma, no tiene con qué, es Álvaro Uribe en cuerpo ajeno”: Miguel Uribe Londoño

Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial, en diálogo con 6AMW afirmó que su hijo, Miguel Uribe, no hubiera apoyado a Paloma Valencia porque si estuviera vivo él sería el candidato del Centro Democrático.

“Si Miguel estuviera vivo él sería el candidato, entonces no estaría apoyando a Paloma, Miguel estaba muy mortificado con la situación que estaba viviendo. Él iba a ganar, él iba a ser el candidato del Centro Democrático, él también estaba muy molesto con Álvaro Uribe”, contó.

Por esta misma línea, señaló que en caso de que Paloma Valencia pase a la segunda vuelta, no la apoyará. “Ella todos los días va a llamar a papi Uribe para decirle qué hacer, y yo no creo que el país quiera eso”, dijo.

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