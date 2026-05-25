Desgarrador: soldado carga en hombros a su ‘lanza’ asesinado por el ELN en Norte de Santander

Un video conocido por Caracol Radio muestra el desgarrador momento en que un soldado del Ejército Nacional carga sobre sus hombros el cuerpo de uno de sus compañeros, asesinado tras un ataque con drones cargados con explosivos atribuido al ELN en el Catatumbo, Norte de Santander.

En las imágenes se observa al uniformado avanzando por un potrero mientras sostiene el cuerpo del soldado profesional Aldair Bermúdez Rodríguez, asesinado durante el ataque perpetrado contra tropas que adelantaban operaciones militares en zona rural de Tibú.

Mientras el militar evacúa a su compañero, otros uniformados armados avanzan alrededor brindando seguridad tras el ataque con aeronaves no tripuladas acondicionadas con explosivos.

Según confirmó el Ejército Nacional, el hecho ocurrió en el sector de Barco La Silla, donde tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 10 fueron atacadas por integrantes del ELN.

Además del soldado asesinado, otros siete militares resultaron heridos y fueron evacuados en aeronaves hacia la ciudad de Cúcuta para recibir atención médica especializada.

El Ejército aseguró que esta acción criminal sería una retaliación por operaciones militares adelantadas horas antes contra integrantes de esa estructura armada ilegal en el Catatumbo.