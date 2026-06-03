Santa Fe y Medellín en Sudamericana: definidas fechas y horarios para partidos de playoffs

Los equipos colombianos que tuvieron competencia a nivel internacional en Sudamericana y Libertadores ya se encuentran en días de descanso a la espera de la realización del Mundial y retomar pretemporada para preparar lo que será el segundo semestre del año. En él, Santa Fe, Medellín y Deportes Tolima tendrán sus respectivos compromisos en torneos Conmebol.

Por el lado de los equipos que cayeron de la Libertadores a los playoffs de la Sudamericana son Santa Fe e Independiente Medellín, mientras que Tolima avanzó a octavos de final de la Copa Libertadores y se enfrentará a Independiente del Valle.

Santa Fe y Medellín, a los playoffs de Sudamericana

Santa Fe se medirá contra Caracas de Venezuela por un cupo en los octavos de final de la Sudamericana y, de avanzar, se enfrentará contra River Plate. Medellín, por su parte, va contra Vasco da Gama en los playoffs y, de conseguir el triunfo, lo espera Olimpia de Paraguay.

Independiente Medellín vs. Vasco da Gama

Ida: miércoles 22 de julio a las 5:00 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot, Medellín

Vuelta: miércoles 29 de julio a las 5:00 p.m. en el Estadio São Januário, Río de Janeiro

Santa Fe vs. Caracas

Ida: jueves 23 de julio a las 7:30 p.m. en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá

Vuelta: jueves 30 de julio a las 6:00 p.m. en el Estadio Olímpico de la U.C.V, Caracas

*Todos los horarios corresponden a Colombia

Tolima, el único en octavos de Libertadores

De los cuatro colombianos que estaban en la fase de grupos de la Libertadores, solo quedó con vida para la fase de octavos de final el equipo pijao. El cuadro de Lucas González se medirá contra Independiente del Valle de Ecuador y, si supera esta fase, se enfrentará contra el vencedor de la llave Flamengo-Cruzeiro.

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle

Ida: martes 11 de agosto a las 7:30 p.m. en el Estadio Manuel Murillo Toro, Ibagué

Vuelta: martes 18 de agosto a las 19:30 p.m. en estadio a definir