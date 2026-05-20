Millonarios dejó escapar el triunfo ante Sao Paulo: así queda tabla de posiciones Copa Sudamericana

Millonarios dejó escapar el triunfo de la clasificación en Copa Sudamericana y empató a un gol (1-1) con Sao Paulo en el Morumbi. Lo que parecía una igualdad milagrosa, terminó en amargura por la pena máxima desperdiciada sobre el final.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO ENTRE SAO PAULO Y MILLONARIOS POR LA COPA SUDAMERICANA

Luciano se encargó de abrir la cuenta sobre los 8 minutos, luego de soltar un remate de media distancia que se le escapó de entre las manos al arquero Diego Novoa. Error insólito del meta albiazul. La igualdad visitante se produjo al 80′ con un remate ajustado de Jorge Cabezas Hurtado y ocho minutos después pudo ganarlo con un penalti del que se hizo cargo Rodrigo Contreras, pero el agentino mandó el balón por encima del travesaño.

Más allá del resulado, los capitalinos continúan dependiendo de sí mismos para meterse a la próxima instancia de la Copa. Habrá que esperar si aptrovechan la localía en la última jornada.

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Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026

Millonarios es segundo del Grupo C con 8 puntos, a tan solo 1 del líder Sao Paulo y 1 sobre el tercero O’Higgins, que tiene su partido pendiente en Uruguay. Entretenida lucha por quedarse con uno de los dos cupos a la siguiente fase, bien sea directamente a los octavos de final o a los play-offs.

Pos. Equipo PJ Puntos Dif. 1. Corinthians 4 10 +6 2. Platense 4 7 -1 3. Santa Fe 5 5 -2 4. Peñarol 5 2 -3

***El duelo entre Boston River y O’Higgins en Uruguay se jugará este miércoles 20 de mayo, a partir de las 5 de la tarde.

Las cuentas de Millonarios para clasificar son claras, más allá del partido pendiente entre Boston y O’Higgins: ganar a como dé lugar en condición de local durante la última jornada. No hay otra opción.

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