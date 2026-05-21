Conmebol anuncia millonaria sanción contra Medellín por incidentes en la Copa Libertadores 2026

En la tarde de este jueves 21 de mayo, la Conmebol dio a conocer la durísima sanción en contra del Independiente Medellín, luego de que se cancelara el partido de Copa Libertadores ante Flamengo por falta de garantías.

El pasado 7 de mayo, el duelo entre colombianos y brasileños se detuvo en apenas dos minutos, debido a los disturbios que se presentaron en las graderías del Atanasio Girardot. Luego de sobrepasar la media hora de incertidumbre, se tomó la determinación de suspender el compromiso.

Así pues, a través de un comunicado divulgado en su página web, el ente rector del fútbol sudamericano informó las sanciones deportivas y la multa económica en contra de la institución antioqueña:

Perder el partido ante Flamengo por marcador 0-3

Jugar a puerta cerrada sus próximos cinco partidos en condición de local por competiciones CONMEBOL

Prohibida la entrada de hinchas en sus próximos dos partidos en condición de visitante por competiciones CONMEBOL

Multa de 116 mil dólares, es decir 430 millones de pesos (aprox.)

La buena noticia para el Medellín es que a pesar del resultado en contra, se mantiene en zona de clasificación. Flamengo es más líder que nunca del Grupo A con 13 puntos, mientras que el Poderoso se mantiene segundo con 7 unidades, aunque su diferencia de gol ahora es de -4.

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Claro está que las cuentas para clasificar a octavos de final siguen siendo las mismas: ganar o empatar en su visita a Estudiantes de La Plata. La derrota lo enviará imediatamente a los play-offs de Copa Sudamericana.

Respecto a las demás sanciones, la prohibición de llevar afición visitante empezará a regir en el mencionado duelo frente a Estudiantes, mientras que la restricción en el Atanasio iniciará en la siguiente ronda ya sea de Libertadores o Sudamericana.

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