🔴 Francia vs. Senegal EN VIVO | Transmisión del partido con Mbappé y Olise en el Mundial 2026
Juega la subcampeona del mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
¡Partidazo en el Mundial 2026! Las selecciones de Francia y Senegal se miden en la primera jornada del Grupo I. El duelo a disputarse en el MetLife Stadium de Nueva Jersey está programado para las 2 de la tarde, hora colombiana.
Los europeos llegan como amplios favoritos a quedarse con el título internacional, mismo que conquistaron en 2018 y que se les escapó por muy poco en 2022. En frente tendrá un conjunto africano que tiene una nómina sumamente competitiva y sueña con dar el batacazo en este inicio de certamen.
El iraní Alireza Faghani será el árbitro central del compromiso. Su primer asistente será George Lakrindis y el segundo James Lindsay, ambos pertenecientes de la Federación de Fútbol de Australia.
Siga EN VIVO el partido Francia vs. Senegal en el Mundial 2026
Suena el himno de Francia
Comandados por su capitán Kylian Mbappé, los galos entonan su himno
¡Salen los equipos al campo!
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Once titular de Senegal
Once titular de Francia
¡Siga EN VIVO el minut a minuto del partidazo entre Francia y Senegal!