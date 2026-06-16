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16 jun 2026 Actualizado 18:58

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La 1

🔴 Francia vs. Senegal EN VIVO | Transmisión del partido con Mbappé y Olise en el Mundial 2026

Juega la subcampeona del mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

¡Partidazo en el Mundial 2026! Las selecciones de Francia y Senegal se miden en la primera jornada del Grupo I. El duelo a disputarse en el MetLife Stadium de Nueva Jersey está programado para las 2 de la tarde, hora colombiana.

Los europeos llegan como amplios favoritos a quedarse con el título internacional, mismo que conquistaron en 2018 y que se les escapó por muy poco en 2022. En frente tendrá un conjunto africano que tiene una nómina sumamente competitiva y sueña con dar el batacazo en este inicio de certamen.

El iraní Alireza Faghani será el árbitro central del compromiso. Su primer asistente será George Lakrindis y el segundo James Lindsay, ambos pertenecientes de la Federación de Fútbol de Australia.

Siga EN VIVO el partido Francia vs. Senegal en el Mundial 2026

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