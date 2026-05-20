🔴 São Paulo vs Millonarios EN VIVO|Siga la transmisión del partido de Copa Sudamericana

Millonarios visita a São Paulo en una jornada decisiva para su semestre.

Millonarios atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada y llega motivado al decisivo compromiso frente a São Paulo por la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El conjunto embajador acumula una racha de seis partidos sin conocer la derrota en todas las competiciones, registrando cuatro victorias y dos empates, resultados que han fortalecido la confianza del equipo dirigido por Fabián Bustos.

En su más reciente presentación internacional, Millonarios consiguió un importante triunfo frente a Boston River en territorio uruguayo, resultado que representó su primera victoria como visitante en esta edición del torneo continental y la segunda en los cuatro partidos disputados en la fase de grupos.

Actualmente, el cuadro azul suma dos victorias, un empate y una derrota en el certamen, y una nueva victoria podría incluso dejarlo como líder del Grupo C de cara a la última jornada.

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Sin embargo, al frente estará un rival que todavía no conoce la derrota en esta Copa Sudamericana. São Paulo llega como líder del grupo con ocho puntos, producto de dos victorias y dos empates, manteniéndose invicto tras cuatro compromisos disputados.

A pesar de ese buen rendimiento internacional, el presente del conjunto brasileño no es el mejor. El equipo paulista atraviesa una preocupante racha de seis partidos consecutivos sin ganar en todas las competiciones, acumulando tres empates y tres derrotas, incluyendo además tres caídas consecutivas en sus últimas presentaciones.

La presión sobre São Paulo aumenta debido a la igualdad en la tabla, ya que tanto O’Higgins como Millonarios se encuentran apenas a un punto de diferencia, dejando el grupo completamente abierto para la recta final.

El encuentro aparece como un verdadero partido de vida o muerte para ambos equipos, que buscarán dar un paso importante hacia la clasificación a la siguiente ronda del torneo continental.

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