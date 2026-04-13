¿Existe diferencia entre el sapo y la rana o son el mismo animal?

El Planeta Tierra está habitada por cientos de miles de especies animales, cada una con determinadas características que las diferencian unas de otras y las hacen únicas en su clase.

Sin embargo, hay otros animales que suelen confundirse en el imaginario social debido a que su nombre es usado popularmente para definir a varias especies.

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Es el caso del cocodrilo y el caimán, o el puma y el jaguar, que son animales diferentes pero las personas los suelen confundir y usar sus nombres como sinónimos a pesar de que no es correcto.

Por esta razón, acá le contamos sobre otro caso muy común: el sapo y la rana, ¿son lo mismo o existen diferencias? En Caracol Radio le explicamos.

¿Hay diferencias entre los sapos y las ranas o son un mismo animal?

Pues la realidad es que sí hay diferencias y, aunque se crea lo contrario, la verdad es que son animales diferentes a pesar de estar biológicamente emparentados.

Así lo revela un artículo publicado por la reconocida revista National Geographic, en donde puntualizan algunas de las diferencias entre estos animales.

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“Las ranas se distinguen de los sapos básicamente por su piel, que en el caso de los sapos presenta algunas verrugas ”, explica NatGeo en su artículo.

Por otro lado, el biólogo español Carmelo del Castillo en la página web Bioenciclopedia explica que estos animales se diferencian en otros aspectos más allá de solo su piel.

El experto menciona que “en general, los sapos tienden a tener cuerpos más robustos y compactos, con patas traseras más cortas , mientras que las ranas suelen tener cuerpos más delgados y patas traseras más largas, lo que les permite ser saltadores más ágiles “.

Ahora, más allá de los físico, su hábitat también los hace diferentes.

“Los sapos suelen preferir ambientes más secos y tienden a encontrarse en lugares terrestres, como praderas, bosques y áreas suburbanas. Las ranas, por otro lado, prefieren ambientes más húmedos y acuáticos, como lagos, estanques, ríos y humedales”, dice el biólogo.

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Entonces qué los diferencia, pues su orden, a pesar de ser de diferente familia. Ambos animales hacen parte del orden Anura, son especies que no pertenecen a la misma familia. Las ranas hacen parte de la familia ranidae y los sapos a la bufonidae.

Aquí hay un video en el que se explican las diferencias:

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