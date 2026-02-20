Video | La serpiente salvaje que rompió récord Guinness por ser la más larga del mundo: cuánto mide

Los animales, quienes habitaron primero el planeta Tierra desde hace millones de años antes que los humanos, se caracterizan hasta la fecha por ser una variedad inmensa de especies con características de todo tipo que los diferencian a todos entre sí.

En cada ecosistema encontramos, para no ir tan lejos, animales que pueden volar, vivir bajo el agua, con más de 2 o 4 patas, con una visión aguda, con luz propia, con veneno e, incluso, muy pequeños o muy grandes.

Como el caso que nos cita en este artículo, pues el pasado 18 de enero el reino animal, y también el humano, fueron testigos de un hecho histórico: una serpiente salvaje rompió el Guinness World Record por ser la más larga en todo el mundo.

¿Cuál es la serpiente salvaje que rompió el récord en ser la más larga del mundo?

Pues bien, se trata de una de las especies de serpientes más grandes vivas que hay en la tierra, a excepción de que este ejemplar que rompió el récord se salió de lo común.

Así, la encargada de ahora ostentar este récord es una pitón reticulada hembra, de nombre científico Malayopython reticulatus, descubierta en la región de Maros de Sulawesi, Indonesia, a fines de 2025 y que, además, fue llamada Ibu Baron, que traducido al español es ‘La Baronesa’.

El descubrimiento, valoración y medición del ejemplar: ¿Cuántos metros arrojó de largo?

Según explica la reconocida revista National Geogragphic en su página web, el descubrimiento de Ibu Baron se dio hacia finales de 2025 por parte del “rescatista Budi Purwanto, quien dirige un refugio para pitones rescatadas y salvó a la serpiente, cuyo nombre significa ‘La Baronesa’, y actualmente la cuida”.

Tras el descubrimiento fueron dos personas las encargadas de valorar al animal y medirlo posteriormente.

La página web del Récord Guinness reveló que los nombres de quienes tuvieron la fortuna de ser parte de este hito son Diaz Nugraha y Radu Frentiu: el primero, “un rescatista de vida silvestre, conservacionista y manipulador de serpientes con licencia de Kalimantan, Borneo indonesio”; y el segundo, un “fotógrafo de historia natural rumano-estadounidense residente en Bali desde hace casi dos décadas”.

Luego de la valoración, la serpiente fue medida y dio un total de 7.22 metros de largo (23 pies 8 pulgadas) “desde la cabeza hasta la cola”. Adicionalmente, arrojó un peso de 96.6 kilos teniendo el estómago vacío.

Así mismo, desde el Guinness Worl Record confimaron que este ejemplar de su especie se quedó con el título de ser la más larga del mundo porque fue “medida de manera verificable”.

¿Cómo se logró medir a Ibu Baron?

El Guinness explicó que a La Baronesa se le midió con una cinta métrica y con la ayuda de varias personas que debieron sostenerla lo más derecha posible para poder pasar la herramienta por lo largo de todo su lomo.

“La serpiente también fue pesada (en un gran saco de plástico) en básculas que suelen usarse para bolsas de arroz, pesando 96,5 kg (213 lb), lo que equivale a un panda gigante adulto”, agregaron.

Sin embargo, como ya se mencionó, destacaron que probablemente fue medida teniendo el estómago vacío. Lo que quiere decir que comiendo pudo haber medido más de lo que resultó.

“Parecía no haber comido recientemente. Es muy probable que, bajo anestesia, cuando el cuerpo de las serpientes se relaja por completo, Ibu Baron midiera incluso más de 7,22 m, quizás hasta en un 10-15 %”, dijeron.

Explicando que no se anestesió por el riesgo que significaba para la vida del animal.

Vea el video en el que se midió a Ibu Baron, rompiendo así el récord de ser la más larga del mundo:

