¿Cómo se cuida la planta pescadito: es de sol o de sombra? Simboliza admiración y buena energía

Desde hace millones de años, el Planeta Tierra ha estado habitado por miles de especies animales, incluido al humano en las épocas más recientes de la historia.

Sin embargo, los únicos seres vivos no son los animales, sino las plantas, que han sido las primeras habitantes de nuestros ecosistemas.

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¿Cómo se cuida la planta pescadito?

Según la web ambiental Sembramos, hay cuatro factores que influyen para el adecuado cuidado de esta planta:

Clima

Luz

Riego

Suelo

En la primera instancia, explican que la temperatura mínima que puede soportar esta planta son los 5º c y, además, que su temperatura ideal está entre los 20º c a los 24º c.

¿Es de sol o de Sombra?

Ahora, en materia de luz, recomiendan que se puede desarrollar “mejor recibiendo buena cantidad de luz solar filtrada. Sin embargo, tolera el sol directo”.

Sin embargo, aseguran que “lo que nunca debe pasar es que las condiciones de temperatura, iluminación y sequedad sean demasiado altas”.

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Por otro lado, en materia de riego dice que uno excesivo “puede pudrir sus raíces”, por lo que recomiendan tener “como base la referencia de dejar secar el suelo entre riegos. No es conveniente que el suelo permanezca muy seco durante mucho tiempo”.

Finalmente, en materia de suelo, mencionan que un “sustrato para plantas de interior le ahorrará tener que preocuparse por deficiencias, excesos de humedad u hongos, ya que tiene las características de oxigenación óptimas para el desarrollo de sus raíces y el futuro de la planta”.

Cuidados contra plagas

Desde otro aspecto, la web especializada menciona que es común que esta planta sea atacada por pulgones o cochinillas, “así que lo que se debe hacer es ”rociarla con una mezcla de agua con jabón neutro sin excederse con el riego".

¿Se recomiendan abonos y fertilizantes?

Sí. la web menciona que que se pueden incorporar algunos abonos para flores en el agua de riego una vez al mes.

“También puede usar su propia mezcla de compost o humus líquido o sólido”, agregaron.

¿Qué simboliza la planta pesacadito?

La página web del vivero El Rosal, en Tuluá, destaca el simbolismo del pescadito, explicando que es una planta que se “socia simbólicamente con la alegría, la creatividad y la vitalidad”.

“Sus flores coloridas representan energía positiva y dinamismo, aportando una sensación de optimismo al entorno”, aseguran.

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“Desde una perspectiva de bienestar, su presencia se vincula con espacios que fomentan la inspiración y el buen ánimo. En decoración, se utiliza para crear ambientes vivos, acogedores y emocionalmente estimulantes”, concluyeron.

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