Murió a los 77 años Anne Schedeen, la mamá de la familia Tanner en la serie de televisión ‘ALF’

Este domingo se conoció la noticia de la muerte de la actriz estadounidense Anne Schedeen, más conocida por su papel como la madre de la familia Tanner en la serie de televisión de la década de los 80, ‘ALF’.

La familia de Schedeen anunció la noticia informando que “falleció en paz”, sin especificar la causa de su muerte:

“Deja un legado extraordinario de energía creativa, un humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perritos, un odio profundo hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias. La sentimos profundamente. La amábamos muchísimo, al igual que todos los que la conocieron”.

Lea también: La cantautora chilena Mon Laferte presenta su nuevo trabajo discográfico ‘Femme Fatale Vol. 2′

“Era una fuerza de la naturaleza. Es inimaginable pensar en la vida sin ella. Pero como ella decía: ‘Siempre estoy contigo’. Y tenía razón. Los recuerdos, las obras de arte, las risas contagiosas, las joyas hechas a mano, las pinturas al óleo, las esculturas, los disfraces y la alegría de vivir que la caracterizaban perduran. Brindemos con una margarita en su honor”, agregaron.

Schedeen apareció en numerosos programas de televisión como actriz invitada antes de interpretar el papel principal de Kate Tanner en la serie ‘ALF’ de 1986 a 1990.

Sus primeros papeles en televisión fueron en los años 70 y 80 con participaciones en ‘El hombre nuclear’, ‘La mujer biónica’, ‘Tres son compañía’, ‘El hombre increíble’ y ‘Magnum, P.I.’.

Le puede interesar: La cantautora y autora Carly Simon regresa con nuevo sencillo y álbum de estudio en casi 20 años

En 1986, debutó como la mamá de la familia, Kate Tanner, en ‘ALF’ de la NBC, que narraba la historia de una familia californiana que acoge a un extraterrestre tras un aterrizaje forzoso en su garaje.

La serie, que se emitió durante cuatro temporadas hasta 1990, estuvo protagonizada por Schedeen junto a Paul Fusco, voz de ALF, personaje interpretado por Mihaly “Michu” Meszaros; Max Wright, Willie Tanner, su esposo en la serie; Andrea Elson, Lynn Tanner, su hija; y Benji Gregory, Brian Tanner, su hijo.

Wright falleció en 2019 a los 75 años, mientras que Gregory murió en 2024 a los 46.