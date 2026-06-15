¿Qué pasa con las cesantías cuando solicita crédito en el FNA? Explicación de la pignoración

Dinero colombiano y logo del FNA. Foto: Getty Images y Redes sociales del FNA. .

En Colombia, la mayoría de trabajadores, con algunas excepciones, cuentan con el derecho a recibir sus cesantías que, entre otras cosas, son pagadas por el empleador.

¿Qué son las cesantías y quiénes las reciben?

Lea más: Plazo límite en que se deben pagar las cesantías en 2026: Fecha y empleados que lo reciben

Ahora, las cesantías, y según explica la página web del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), son una prestación social que corresponde a un mes de salario por cada año trabajado.

Lea más: Cesantías en 2026 tendrán cambios con reforma laboral: Pago de intereses será más rápido

“Este dinero lo consigna su empleador anualmente a un fondo de cesantías y esta destinado a protegerlo económicamente durante periodos de desempleo”, explicaron.

Sin embargo, hay otros aspectos relevantes para los cuales funcionan las cesantías:

“También pueden utilizarse para financiar educación (suya, de su cónyuge o de sus hijos) y para la compra, mejora o liberación de gravamen de vivienda”, explicaron.

Es ahí en donde entra el tema de la pignoración, pues juegan un papel clave a la hora de que usted, con el Fondo Nacional del Ahorro, saque un crédito.

¿Qué es la pignoración de las cesantías?

Según explica Protección, la pignoración de las cesantías “es un proceso mediante el cual se destinan” estas mismas ”como garantía para un préstamo entregado por el empleador, cajas de compensación familiar, fundaciones, cooperativas u otras institucione".

Y es lo que pasa en el FNA.

¿Qué pasa con las cesantías cuando solicita crédito en el FNA?

Pues bien, estas cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro se ven involucradas en casos como los ya mencionados, por ejemplo pedir un crédito de vivienda o uno de educación.

“El crédito de vivienda que otorga el FNA se garantiza con pignoración de cesantías. El crédito para educación podrá garantizarse con pignoración de cesantías si lo decide el deudor siempre y cuando se den las condiciones del reglamento de educación y se trate de un trabajador del sector público”, dicen.

Ahora, hay otros aspectos en donde se puede aplicar la pignoración de las cesantías, por ejemplo, a cuotas futuras de un crédito hipotecario.

“Las cesantías también se pueden mantener en la cuota individual con pignoración, es decir que, si el crédito entra en mora, las cesantías se utilizarán para cubrir la obligación ”, siendo este el funcionamiento básico: un respaldo del crédito en caso de que se incurra en mora.

Y agrega el FNA: “Si el crédito hipotecario fue desembolsado a partir del 1 de enero de 2012, las cesantías se mantienen en la cuenta individual con pignoración”.

¿Cómo se calcula el valor de las cesantías?

Según explica BUK, una empresa especializada en los recursos humanos y gestión de personal, esta es la forma correcta de calcular las cesantías.

Primero debe multiplicar el salario mensua l (incluye el subsidio de transporte, en caso de que aplique) por los días trabajados por el colaborador en el año.

l (incluye el subsidio de transporte, en caso de que aplique) Luego, tiene que dividir el resultado entre 360, que es el equivalente al año laboral.

Salario base x días trabajados / 360 = valor de las cesantías.

Ahora, estas cesantías no las reciben todos los trabajadores. Le contamos quiénes no.

Le puede interesar: Fondo de cesantías con la mayor rentabilidad para 2026, ¿cuál?: Análisis, según salario

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: