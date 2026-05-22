Petro asiste a diligencia en la Corte Suprema por denuncia contra Lina Garrido y Jota Pe Hernández

El presidente de Gustavo Petro asistió este jueves a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para adelantar una diligencia judicial relacionada con la denuncia interpuesta por su defensa contra los congresistas Lina Garrido y Jonathan Pulido Hernández, por el presunto delito de menoscabo de la integridad nacional.

La acción judicial señala que publicaciones realizadas por los congresistas en la red social X habrían afectado la soberanía, la unidad nacional y la legitimidad institucional del jefe de Estado.

¿Por qué se denuncian a los congresistas Lina Garrido y Jonathan Pulido Hernández?

La denuncia está relacionada con mensajes en los que, según el Gobierno, se habría incentivado una eventual intervención extranjera en Colombia.

A su llegada a la diligencia, el abogado del presidente, Alejandro Carranza, aseguró que esperan una retractación por parte de los congresistas involucrados.

“El presidente Petro efectivamente viene, ya está entrando, para iniciar la primera audiencia que es la de conciliación y frente a eso esperamos que los señores se retracten, no por el presidente, sino por el respeto a la nación”, afirmó.

Los mensajes afectarían la soberanía del estado colombiano

Carranza sostuvo que “no se puede ser senador pidiendo que invadan su país” y cuestionó que desde sectores políticos se promuevan mensajes que, según dijo, afectan la unidad nacional y la soberanía del Estado colombiano.

El abogado también rechazó las acusaciones contra el mandatario sobre presuntos vínculos con el narcotráfico o con el régimen venezolano de Nicolás Maduro, asegurando que las posiciones del presidente han estado enfocadas “en búsqueda de la paz y la armonía internacional”.

Según explicó, el delito de menoscabo de la integridad nacional, contemplado en el artículo 455 del Código Penal, busca proteger la soberanía y la integridad del Estado colombiano frente a actos que puedan comprometer su autonomía o unidad nacional.

Se deben iniciar investigaciones en contra del presidente Gustavo Petro: Jota Pe Hernández

La diligencia se desarrolla en medio de una fuerte controversia política por los alcances de las publicaciones realizadas por los congresistas de oposición y por el debate alrededor de los límites de la libertad de expresión frente a posibles llamados a intervención extranjera.

Por su parte, el senador Jhonatan Pulido Hernández aseguró que “lo que estamos pidiendo es que se investigue a Gustavo Petro. Incluso, Estados Unidos ya adelanta investigaciones y, si se le encuentra culpable, por supuesto deberá responder ante la justicia. Ningún responsable puede estar por encima de la ley; aquí todos tienen que responder”.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: