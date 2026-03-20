Fiscales de EEUU investigan si presidente Gustavo Petro tiene vínculos con el narcotráfico, dice NYT

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El New York Times publicó un artículo en el que asegura que fiscales federales de Estados Unidos, en Manhattan y Brooklyn, investigan al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

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El artículo señala que las indagaciones se centran en posibles reuniones con narcotraficantes y en el presunto ingreso de dinero ilícito a su campaña presidencial de 2022. En el proceso participan la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional.

Asimismo, The New York menciona que estas investigaciones podrían ser utilizadas como herramienta de presión política en el contexto de las relaciones bilaterales y las próximas elecciones en Colombia.

El medio también se refiere a antecedentes de acciones similares de Estados Unidos en la región, recordando que las acusaciones formales contra mandatarios suelen presentarse una vez dejan el cargo.

¿Investigación como herramienta para influir en elecciones de Colombia?

El NYT también manifiesta que el presidente de Estados Unidos, Donald Turmp, ha usado las investigaciones para atacar a sus rivales y enemigos. Ante esto, recuerdan las críticas del mandatario norteamericano a su homólogo Gustavo Petro, por lo que no descarta que pueda ser un mecanismo para buscar mayor cooperación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico o, incluso, para “intentar influir en el resultado de las elecciones presidenciales de mayo”.

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“Petro, el primer presidente de izquierda de su país, está limitado a un solo mandato, pero ha pedido a sus seguidores que respalden a su sucesor designado. Durante el último año, Trump ha intervenido en varias otras elecciones de la región, ayudando a impulsar una ola de derecha”, sostienen.

De la misma manera, expresan que las relaciones entre Colombia y EE.UU. ha estado en un terreno más estable luego de la reunión entre ambos mandatarios en Washington.

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Resaltan también que Petro ha negado consistentemente los señalamientos de tener presuntos vínculos con el narcotráfico y siempre destacando el esfuerzo de las Fuerzas Militares y su Gobierno en frenar los cultivos de coca.

Choques entre Petro y Trump

El medio estadounidense recoge los diferentes hechos que marcaron una relación tensa entre Petro y Trump. Por ejemplo, cuando se impidió el aterrizaje de un avión de EE.UU. con migrantes que eran deportados a Colombia. Tras el incidente, el mandatario estadounidense amenazó con aranceles.

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En septiembre de 2025 se le revocó al presidente Petro su visa y fue incluido a la Lista OFAC, junto a varios miembros de su familia y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Con esa determinación, se les impusieron sanciones económicas.

El choque entre ambos jefes de Estado se intensificó con los ataques de Estados Unidos a embarcaciones señaladas de transportar droga a través del mar Caribe y el océano Pacífico rumbo a EE.UU.

Finalmente, a finales del 2025, Trump lanzó una dura advertencia a Petro, asegurando que debía “cuidar su trasero”. Luego de estos hechos, se produjo la operación de EE.UU. en Venezuela que terminó con la captura y extracción de Nicolás Maduro de ese país.

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