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22 may 2026 Actualizado 17:51

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La fundación pereirana que busca cumplir el sueño a 87 niños vulnerables de conocer el mar

Se trata de la Fundación Malabareando las Calles, responsables de rescatar niños y niñas de las calles.

Foto: Jimmy Abello.

Foto: Jimmy Abello.

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La Fundación Malabareando las Calles, en Pereira, lleva nueve años rescatando a decenas de niños, niñas y adolescentes de las calles, la violencia, las drogas y la explotación sexual o económica.

Este espacio les ha brindado esperanzas y les ha mostrado la posibilidad de tener un futuro prometedor, lo anterior a través del arte, la educación, el deporte y la cultura.

Jimmy Abello es pedagogo y el fundador de la fundación, quien desde la experiencia, al haber sido un niño en situación de calle, ha acogido junto a su equipo a 87 niños, niñas y adolescentes.

En 6AM W, Jimmy dio detalles sobre una emotiva iniciativa en la que está trabajando para lograr que los menores cumplan el sueño de viajar en avión y conocer el mar.

El llamado es para empresarios y promotores a que se unan a la causa. Hasta el momento, ya ha logrado promesas de donación de empresas como Noma, Apostar, PCP plásticos, entre otras.

Sin embargo, faltan muchos padrinos para poder llevarlos a todos, y es que según las cuentas, cubrir el traslado, la estadía y la alimentación sale por, aproximadamente, $1.900.000 por persona: “hasta ahorita llevamos alrededor de 9 millones, pero aquí seguimos y agradecemos infinitamente que se unan y sean cómplices”.

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Jimmy agrega que “más que conocer el mar y montar en avión, la intención con esto es abrirles las inquietudes de mundo y que se den cuenta que no estamos condenados a crecer en ese cambuche, debajo del puente, donde nacimos y que el mundo nos está esperando”.

Juliana Hernández

Juliana Hernández

Periodista de denuncias. Comunicadora Social y Periodista egresada del Politécnico Grancolombiano con...

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