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“Soy el lunar en el partido por mis posiciones”: Jota Pe Hernández por escisión en la Alianza Verde

El senador Jonathan Ferney Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de la fractura al interior de la Alianza Verde y la posible escisión en ese movimiento político.

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Hernández señaló que al interior del partido “hay una disputa” sobre varios temas, en especial sobre a qué candidato presidencial deben apoyar.

“Yo soy el lunar en el partido por mis posiciones, porque no enarbolo las banderas del partido Alianza Verde, pero reconocen que he hecho un aporte importante. Entonces, por eso, decidimos pacíficamente divorciarnos”, afirmó.

¿Cómo saldrá de la Alianza Verde?

Comentó que buscan una figura legal que les permita “divorciarse” de la Alianza Verde, pero aseguró que la única manera es mediante una escisión.

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“Estaba en un partido con banderas progresistas. Cuando ingresé me llamó la atención la lucha por la educación, el medioambiente y contra la corrupción”, comentó.

¿Jota Pe Hernández apoyará a un candidato diferente a Iván Cepeda?

El congresista recordó que la decisión del partido fue la de explorar acuerdos en la campaña de Iván Cepeda, por lo que, mientras sea parte del partido, debe acatar las decisiones, pues, de no hacerlo, se enfrentaría a una demanda por doble militancia.

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Finalmente, aclaró que el partido no está obligando a sus militantes a hacer campaña a favor de Iván Cepeda, pero tampoco puede unirse a otra.

Escuche la entrevista completa con Jota Pe Hernández aquí:

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