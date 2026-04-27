No hubo audiencia de conciliación entre Angie Rodríguez y Carlos Carrillo, ¿por qué?

Justicia

No se llevó a cabo la conciliación programada para este lunes 27 de abril entre el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, y la gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez. Esto, en medio de la denuncia que interpuso la funcionaria por el delito de injuria.

Según se conoció, Carrillo no acudió a la diligencia que se había citado para las 8:30 de la mañana en la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, Rodríguez sí acudió al encuentro.

De acuerdo con el equipo de abogados del director de la UNGRD, la notificación de la conciliación, al parecer, llegó a un correo electrónico que no utiliza.

Debido a esto, se solicitará la reprogramación de la diligencia

Cabe recordar que Rodríguez denunció por el delito de injuria a Carrillo, esto por la supuesta violencia política de género de la que ha sido víctima y por la persecución de la que habría sido víctima. Esta es una antigua denuncia que interpuso la funcionaria contra el director de la UNGRD.

Sin embargo, el pasado 22 de abril se conoció que, mediante la página web de la Fiscalía, Rodríguez instauró una nueva denuncia en la que señaló ser víctima de hechos irregulares que, al parecer, habrían sido cometidos por Carlos Carrillo, Juliana Guerrero y un privado de la libertad.