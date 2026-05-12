Corte Suprema confirmó condenas contra exmagistrados involucrados en red de sobornos judiciales
Se trata de tres exmagistrados del Tribunal de Villavicencio, que crearon una red de corrupción judicial que a cambio de dinero, licor y mujeres torcían las decisiones judiciales.
Justicia
La Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas impuestas contra tres exmagistrados del Tribunal Superior de Villavicencio, procesados por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con la manipulación de decisiones judiciales.
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La decisión fue adoptada por la Sala de Casación Penal, que mantuvo las sentencias contra los exfuncionarios, señalados de recibir pagos ilícitos para favorecer determinados intereses dentro de procesos judiciales tramitados en el Meta.
Según el expediente, los entonces magistrados habrían aprovechado sus cargos dentro de la rama judicial para intervenir en actuaciones y providencias a cambio de dinero. Las investigaciones apuntaron a que varias decisiones fueron alteradas presuntamente mediante acuerdos corruptos.
El alto tribunal concluyó que existían suficientes elementos para mantener las condenas emitidas en su contra, dejando en firme el fallo dentro de uno de los casos de corrupción judicial más sensibles registrados en esa región del país.
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La investigación evidenció que quienes tenían la responsabilidad de impartir justicia habrían terminado comprometiendo la transparencia de algunos procesos judiciales mediante el cobro de sobornos.
Con esta decisión, queda cerrada una etapa clave del proceso penal adelantado contra los exmagistrados, cuyo caso generó amplio rechazo por tratarse de altos funcionarios judiciales del departamento del Meta.
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...