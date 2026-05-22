Admiten demanda contra nombramiento de Daniel Quintero en Supersalud, pero rechazan suspenderlo

El Consejo de Estado admitió una demanda que busca tumbar el nombramiento del exalcalde de Medellín Daniel Quintero en la Superintendencia de Salud. Por otro lado, el alto tribunal decidió no imponer una medida provisional que lo apartara del cargo mientras se analiza de fondo el caso.

El Consejo de Estado abrió estudio a una demanda de nulidad electoral presentada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, contra la designación del exalcalde Daniel Quintero como Superintendente Nacional de Salud. La acción judicial pretende dejar sin efectos el Decreto 0433 del 23 de abril de 2026, firmado por el presidente de la República, bajo el argumento de que Quintero no cumpliría con los requisitos de experiencia e idoneidad técnica exigidos para dirigir la entidad encargada de vigilar el sistema de salud del país.

Aunque la Sección Quinta del alto tribunal admitió la demanda para su análisis, decidió no decretar una medida cautelar que suspendiera temporalmente el nombramiento. En consecuencia, Daniel Quintero continuará al frente de la Superintendencia mientras avanza el proceso judicial.

La decisión fue adoptada por la Sala con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, tras estudiar el recurso interpuesto por Federico Gutiérrez junto con representantes de varias instituciones hospitalarias de Medellín, entre ellas el Hospital General y Metrosalud. Los demandantes sostienen que el exmandatario no acreditaría experiencia profesional relacionada con el sector ni las competencias técnicas necesarias para ejercer el cargo.

Desde la Alcaldía de Medellín señalaron que el Distrito tiene interés directo en el caso debido a la relación que mantiene la Superintendencia con hospitales y entidades públicas de salud de la ciudad. Según la demanda, una eventual falta de experiencia en la dirección de la entidad podría afectar el funcionamiento administrativo y financiero de instituciones clave del sistema de salud local.

Pese a esos argumentos, el Consejo de Estado concluyó que, en esta etapa inicial del proceso, no existen pruebas suficientes para determinar de manera evidente que el nombramiento incumple las normas legales. Por esa razón, negó la solicitud que buscaba separar inmediatamente a Quintero del cargo.

En el estudio preliminar, los magistrados también revisaron la formación académica y la trayectoria del exalcalde de Medellín. La corporación señaló que la normativa vigente no exige títulos específicos en áreas de la salud para asumir la dirección de la Superintendencia. En ese contexto, tuvo en cuenta que Quintero acreditó estudios en Ingeniería Electrónica, una especialización en Finanzas y un MBA, además de experiencia en cargos públicos y administrativos.