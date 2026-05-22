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Soluciones W: sobreviviente de tragedia recibió beca que cambiará su vida gracias a Uniminuto

Hay historias que parecen detener el tiempo. Historias que obligan a respirar profundo y agradecer estar vivos. La de Jimena Londoño es una de ellas.

La joven antioqueña sobrevivió a la tragedia ocurrida en el Liceo Antioqueño, en Remedios, un episodio que marcó para siempre a decenas de familias y dejó cicatrices difíciles de borrar. Pero en medio del dolor y del miedo, también apareció una nueva oportunidad para volver a creer.

Su padre, Wilfer, llamó a los micrófonos de 6AM W con una petición sencilla, pero profundamente poderosa: ayudar a su hija a estudiar.

“Mi hija es sobreviviente… y la verdad, nosotros no tenemos con qué darle un buen estudio”, dijo al aire en 6AM W.

En su voz no había exigencias. Solo el deseo inmenso de que la vida de su hija no quedara definida por la tragedia que logró superar.

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Wilfer contó que escuchaba con frecuencia las Soluciones W y que, al conocer historias de jóvenes beneficiados con becas, decidió intentarlo también por Jimena. Para él, acceder a la educación superior no era solamente entrar a una universidad: era la posibilidad de sanar, reconstruirse y mirar hacia adelante después de haber vivido algo tan duro.

Y entonces llegó la noticia que transformó la mañana.

La Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, decidió otorgarle a Jimena una beca completa para estudiar psicología o el programa que ella elija en la sede de Bello, Antioquia.

“Uniminuto se une a esa bendición y quiere darle una beca completa a su hija”, anunció al aire en 6AM W Faber Alzate, rector de Uniminuto Antioquia-Chocó.

La emoción de Wilfer fue inmediata. “La verdad es que nosotros no teníamos prioridad de que la niña tuviera una buena educación. Dios los bendiga”, respondió conmovido en la conversación radial.

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Detrás de esa frase hay mucho más que agradecimiento. Hay un padre que vio a su hija sobrevivir. Una familia que entendió el valor de una segunda oportunidad. Y una joven que ahora podrá construir un proyecto de vida completamente distinto.