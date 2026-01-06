MinJusticia pide a la Corte investigar a tres congresistas por incentivar actos contra la soberanía

MinJusticia denuncia a María Fernanda Cabal, Jota Pe y Lina Garrido por “instigación a la guerra”. Fotos: Colprensa.

JUDICIAL

El ministro de Justicia (e) Andrés Idárraga, radicó una denuncia en Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra la representante Lina Garrido y los senadores Jota P. Hernández y María Fernanda Cabal por el delito de Menoscabo de la Integridad Nacional.

Alegó el ministro que los congresistas en sus redes sociales estarían invitando o incentivando a una intervención militar extranjera.

Tras la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero, que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó públicamente la posibilidad de realizar intervenciones o ataques militares en territorio colombiano.

Esta propuesta, que no descarta el uso de operativos de fuerza similares a los ejecutados contra el régimen venezolano, se presentó en un marco de cuestionamientos hacia el gobierno del presidente Gustavo Petro, sugiriendo la ejecución de acciones militares directas en Colombia.

A juicio del ministro Idárraga, los congresistas denunciados utilizaron sus plataformas digitales para difundir mensajes de respaldo a una posible intervención extranjera.

“No es opinión: es un acto de hostilidad y rompe la inviolabilidad parlamentaria al no tener nexo con la función legislativa”, indica la denuncia (…) La investidura congresional no es licencia para legitimar injerencias externas. El Estado de Derecho se defiende, no se entrega”, indicó el ministro.

El delito de Menoscabo de la integridad nacional está consagrado en artículo 455 del Código Penal y contempla penas en prisión que oscilan entre (320) a (540) meses.