Rubio advierte que habrá menos tropas de EE.UU. en Europa: defiende reajuste militar ante la OTAN

El Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, durante una reunión con ejecutivos de petróleo y gas en la Sala Este de la Casa Blanca el 9 de enero de 2026 en Washington D. C. FOTO: Alex Wong/Getty Images

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, descartó este viernes que el reajuste de la presencia militar de su país en Europa deba sorprender a los aliados, ya que “EE.UU. tiene obligaciones en el Indo-Pacífico, Oriente Medio y el hemisferio occidental que obligan a una reevaluación constante de su postura global”.

“En un momento de conflicto, la pregunta es a qué puede comprometer cada país. No se trata solo de cuántas tropas pone Estados Unidos, sino de lo que el resto puede aportar para llegar a algo realista que funcione para la OTAN y que nos permita responder en un conflicto real”, opinó Rubio en declaraciones a la prensa tras una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Helsingborg (Suecia).

“Cada país tiene que reevaluar constantemente sus necesidades y sus compromisos globales, y eso es exactamente lo que estamos haciendo”, insistió.

Preguntado por si la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, está obligada a respetar el umbral de 76.000 efectivos en Europa fijado por el Congreso de EE. UU., Rubio eludió la cuestión legal y defendió que Washington “reevalúa constantemente la matriz de amenazas global”.

“Hay un reconocimiento creciente de que, con el tiempo, habrá menos tropas estadounidenses en Europa que en el pasado, por una variedad de razones”, reiteró.

Asimismo, el secretario de Estado restó dramatismo a la reciente retirada parcial de Alemania, que según dijo supuso una reducción de menos del 11 ó 12 % de la presencia total estadounidense en el país y devolvió los efectivos a niveles de 2022.

“Los alemanes no se alteraron, porque sabían lo que significaba”, señaló Rubio, quien añadió que buena parte de los efectivos contabilizados son personal de apoyo y no combatientes.

Trump anunció la semana pasada el repliegue de 5.000 soldados de sus bases en Alemania, un movimiento que se interpretó como una respuesta a las declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, quien afirmó que Estados Unidos estaba siendo “humillado” por Irán en las negociaciones para poner fin al conflicto.

Días después, Trump canceló el despliegue previsto de 4.000 efectivos en Polonia y finalmente anunció el jueves el envío de 5.000 soldados a ese país, en medio de las tensiones con los aliados europeos por su postura ante la guerra con Irán. EFE