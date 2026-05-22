Panini confirma a Neymar en álbum de Mundial 2026: ¿cuándo sale el kit de actualización en Colombia?

Cada 4 años, en época de Mundial, una de las tradiciones más presentes en todo el mundo es llenar el álbum Panini de la Copa del Mundo. Este suele salir un tiempo antes de que el torneo comience y, todavía más importante, antes de que cada selección nacional revele la lista de sus jugadores convocados.

Esto hace, a la larga, que en el álbum resulten apareciendo jugadores que no irán al Mundial y, además, que algunos futbolistas que sí irán al torneo, no aparezcan ya que desde la editorial se consideró que en el lanzamiento no se debían poner.

Es el caso de este álbum Panini del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en donde, por ejemplo, en las dos páginas de la Selección de Brasil no se contempló a Neymar, pero semanas después de su publicación, el entrenador de la ‘Canarinha’, Carlo Ancelotti, sí lo convocó a la cita mundialista.

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Así sucede con otras más de las 48 selecciones que irán a la competencia, por lo que Panini, a nivel mundial, toma la decisión de, en determinado tiempo, lanzar a la venta lo llamado como kit de actualización , que no es más que una serie de cuartillas en donde están las láminas de los jugadores que los equipos sí convocaron, pero que en el álbum, desde su lanzamiento, no tienen casilla, como el caso ya mencionado de Neymar Jr.

¿Qué es el kit de actualización del álbum del Mundial del 2026?

Pues bien, en los micrófonos de Dos Puntos, de Caracol Radio, habló Lina Bolívar, gerente comercial de Panini Colombia, quien explicó que es el kit de actualización del álbum del Mundial esa editorial.

“Cada cuatro años Panini lanza el kit de actualización. Este kit de actualización consta de, precisamente, incluir a través de una cuadrota (cuartilla u hoja oficio)” a los jugadores que sí fueron convocados al torneo, pero no tienen su espacio en el álbum .

Según comentó, para este Mundial del 2026, Panini está “estimando que sean unos 120 jugadores actualizados”.

¿Neymar estará en el álbum de Panini del Mundial del 2026?

Bolívar aseguró que sí, el astro brasileño Neymar Jr estará en el álbum Panini del Mundial 2026 y tendrá su respectiva lámina dentro del kit de actualización que la editorial sacará para agregar a los futbolistas que hicieron falta por casilla.

Ahora, estas son buenas noticias para todas las personas que lo están llenando pues, seguramente, al igual que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, este será el último Mundial de fútbol al que Neymar asistirá y, por ende, el último álbum en donde el 10 de Brasil aparecerá.

¿Cuándo saldrá en Colombia este kit de actualización del álbum Panini del Mundial 2026 y en dónde se puede comprar?

Según explicó la gerente comercial de Panini, este kit de actualización “va a lanzarse entre la primera y segunda semana de julio”, es decir, hacia la mitad del Mundial.

“Más o menos será entre la mitad del Mundial, en donde ya tenemos la alineación final y definida” de las selecciones.

Además, dijo que “este kit de actualización se comercializará a través de todos los canales” que ellos manejan y que “ya todos conocen: todas las cadenas de Colombia y todos estos clientes de canal tradicional que, como decían también hace un rato, Panini se vuelve una oportunidad de negocio cada cuatro años para los colombianos y para muchas personas del mundo”.

Pero, ¿cómo se pegan las láminas del kit de actualización del álbum del Mundial 2026? ¿Se pegan encima de los jugadores que aparecen, pero no están convocados?

La realidad es que sí, pero no de esa forma. Bolívar explicó cómo se deben pegar estas láminas en el álbum.

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“Son cuadrotas gigantes (hojas grandes) donde tú vas a despegar el jugador (de la cuadrota) y lo pegas en el álbum, que es algo que hacen los coleccionistas. Entonces, tú ya pegaste la lamina que estaba en el álbum del jugador que estaba preliminarmente (se decir, el que venía predeterminado en el álbum, pero que no jugará el torneo porque no fue convocado). Y esta otra (la del kit) tú solamente le despegas una punta y te queda encima, entonces te queda como tipo libro. Entonces, queda la lámina que ya habías pegado y tienes la lámina actualizada”, explicó.

Esto, ejemplificado, es como si se tratara de pegar un Post-it, que tiene una tira adhesiva, pero sin pegar la totalidad de la lamina y tapar la que ya venía predeterminada.

Vea en video cómo se deben pegar las láminas del kit de actualización del álbum del Mundial 2026:

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