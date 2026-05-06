Álbum Panini Mundial 2026 en Colombia: Guía completa de precios y láminas difíciles

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo ya comenzó en Colombia. El pasado 29 de abril, el estadio El Campín fue el escenario del lanzamiento oficial del álbum Panini de Norteamérica 2026, un evento que contó con el “Tigre” Radamel Falcao García como invitado de honor. La tradición que une a generaciones regresa este 1 de mayo con retos y costos significativos para los coleccionistas del país.

¿Cuánto cuesta llenar el álbum Panini 2026 en Colombia?

Llenar el álbum este año representa una inversión considerable. Según las proyecciones, el costo total podría oscilar entre $800.000 y más de $1.000.000 de pesos, dependiendo de la suerte con las láminas repetidas. Estos son los precios oficiales de venta:

Álbum pasta blanda: $14.900.

$14.900. Álbum pasta dura: $49.900.

$49.900. Sobre (7 láminas): $5.000.

$5.000. Caja de 104 sobres: $520.000.

Aunque matemáticamente se llenarían con 140 sobres sin repetidas, los expertos estiman que un coleccionista promedio necesitará comprar entre 250 y 1.000 sobres para completarlo.

La colección más grande de la historia

Esta edición no solo es la más costosa, sino también la más extensa. Cuenta con 102 páginas y un total de 980 láminas, la cifra más alta registrada hasta ahora en un álbum del Mundial. Este incremento en el número de fichas eleva la dificultad de llenado, convirtiendo la búsqueda de las últimas láminas en una verdadera odisea para los fanáticos.

Las láminas más escasas y su valor en el mercado

Como es costumbre, la escasez de ciertas fichas dispara sus precios en el mercado de reventa. Los coleccionistas en Colombia ya han identificado las “joyas de la corona” para 2026:

Lámina 00: La más difícil de hallar, con un valor entre $80.000 y $120.000 .

La más difícil de hallar, con un valor entre . Escudos metalizados: El de Argentina es uno de los más buscados, llegando a los $90.000 .

El de Argentina es uno de los más buscados, llegando a los . Figuras mundiales: Láminas de estrellas como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Erling Haaland se cotizan entre $20.000 y $60.000 .

Láminas de estrellas como se cotizan entre . Láminas Holográficas o “Extra”: Pueden superar los $70.000 por unidad.

Versión digital: La apuesta tecnológica

Para conectar con las nuevas audiencias, Panini mantiene su versión digital. En esta plataforma, los usuarios podrán coleccionar stickers especiales, completar equipos y armar su selección ideal sin costo, complementando la experiencia física del intercambio de láminas.