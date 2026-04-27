¿Con cuántas cajas y sobres se llena el álbum del Mundial 2026? Panini reveló la cifra

Cada cuatro años, en época de Mundial, una de las tradiciones en millones de hogares alrededor del mundo no es solo sentarse en familia, solo o con amigos frente al televisor para ver los partidos del torneo, sino también llenar el álbum de figuras de la respectiva Copa del Mundo.

Este álbum, también tradicionalmente, ha sido elaborado y distribuido por la reconocida compañía y editorial italiana Panini.

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A propósito, Elie Milhem, CEO regional en Sudamérica para Panini, habló en los micrófonos de Caracol Radio, con Julio Sánchez Cristo, para dar algunos detalles de lo que será el álbum del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en Colombia.

Se presentará oficialmente el 29 de abril en El Campín

Según reveló Milhem, el álbum Panini del Mundial del 2026 se presentará oficialmente en el estadio ‘El Campín’ este miércoles, 29 de abril. “Vamos a revelar el álbum oficialmente en el estadio ‘El Campín’ con unos invitados, con la prensa y algunas personas; es la fiesta del fútbol”, comentó.

Más detalles del álbum del Mundial 2026: ¿por qué subió de precio?

Uno de los detalles a los que hizo referencia es al aumento de láminas en cada sobre, pues anteriormente contenían 5, y para esta edición aumentó.

“Este año el sobre ya no viene por cinco, viene por siete, por lo tanto, hay un aumento sobre cada monita que es solamente del 4%, sobre el Mundial anterior. Son, entonces, 104 sobres en cada caja y el álbum viene para llenar con 980 láminas frente a 680 del Mundial pasado porque tenemos muchos más equipos ahora”, explicó.

¿Con cuánto se llena? Cantidad de cajas y sobres

Adicionalmente, Milhem reveló que para llenar el álbum del Mundial 2026 valiéndose por sí mismo, es decir, sin intercambiar láminas, se necesita de una caja y aproximadamente 36 sobres adicionales .

“Si tú te compras una cajita y compras un poquitico más de sobres, unos 36 sobres más, si ya tienes más o menos el cálculo con eso, puedes llenar el álbum”, dijo.

Ahora, tenga en cuenta que esta es una cifra estimada y aproximada , pues debido al azar de las figuras en cada sobre puede que con ese número lo llene, como puede que no debido a que hay la posibilidad de que le salgan muchas repetidas.

Y es que hablando de láminas repetidas, Milhem destacó que parte de la “magia” de llenar el álbum es intercambiar con otras personas.

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“Lo más importante y la magia de abrir los sobres, la magia de estar con la familia abriendo con los niños, con los padres, con los abuelos, es el ‘cambiatón’, cambiar. Nosotros tenemos una cantidad de actividades más que en cualquier álbum, por eso le estamos llamando el álbum de nuestras vidas. Tenemos un reto Panini, tenemos premios al que llene el álbum y tenemos muchas actividades de ‘cambiatones’ por todo el país. Y quiero recalcar algo muy importante, nosotros le damos trabajo, empleo y muchas oportunidades de negocio a miles de comerciantes a través de todo el país, algo que nos enorgullece muchísimo porque en muchas esquinas de Colombia muchas personas ponen su carrito, venden Panini y ganan su platica, lo cual es extraordinario”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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