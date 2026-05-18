Mundial 2026: estas son todas las convocatorias de las 48 selecciones

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio, periodo en el que las selecciones nacionales disputarán la máxima cita del deporte en Estados Unidos, Mexico y Canada.

Tras la finalización de las competiciones de clubes, cada federación podrá anunciar progresivamente sus convocatorias oficiales. Sin embargo, será el próximo 2 de junio cuando la FIFA confirme de manera definitiva las listas de los 48 selecciones que participarán en la Copa del Mundo.

De acuerdo con el reglamento establecido por la FIFA, cada selección podrá convocar un mínimo de 23 jugadores y un máximo de 26 futbolistas, dentro de los cuales al menos tres deberán ser arqueros.

Antes de entregar la nómina definitiva, cada federación deberá presentar una lista provisional compuesta por un mínimo de 35 jugadores y un máximo de 55, incluyendo obligatoriamente al menos cuatro guardametas.

En las próximas semanas comenzarán a conocerse las decisiones finales de los entrenadores, en medio de la expectativa por las grandes figuras que estarán presentes en el la Copa del Mundo 2026.

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Esta es la lista de las selecciones con sus jugadores convocados

Grupo A

México

Javier Aguirre ya confirmó a 12 futbolistas el pasado 28 de abril que, a partir de ahí, se fueron sumando internacionales en ligas europeas. Entre el 18 y el 24 de mayo comunicará los restantes.

Porteros : Raúl Rangel, Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa.

: Raúl Rangel, Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa. Defensas : Israel Reyes y Jesús Gallardo.

: Israel Reyes y Jesús Gallardo. Volantes : Luis Romo, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora y Roberto Alvarado.

: Luis Romo, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora y Roberto Alvarado. Delanteros: Alexis Vega, Guillermo Martínez y Armando González.

Corea del Sur

Porteros : Hyeon-Woo Jo, Bum-Keun Song, Seung-Gyu Kim.

: Hyeon-Woo Jo, Bum-Keun Song, Seung-Gyu Kim. Defensas : Moon-Hwan Kim, Min-Jae Kim, Tae-Hyeon Kim, Jin-Seob Park, Young-Woo Seol, Jens Castrop, Gi-Hyuk Lee, Tae-Seok Lee, Han-Beom Lee, Yu-Min Cho.

: Moon-Hwan Kim, Min-Jae Kim, Tae-Hyeon Kim, Jin-Seob Park, Young-Woo Seol, Jens Castrop, Gi-Hyuk Lee, Tae-Seok Lee, Han-Beom Lee, Yu-Min Cho. Volantes : Jin-Gyu Kim, Jun-Ho Bae, Seung-Ho Paik. Hyun-Jun Yang, Ji-Sung Eom, Kang-In Lee, Dong-Gyeong Lee, Jae-Sung Lee, In-Beom Hwang, Hee-Chan Hwang.

: Jin-Gyu Kim, Jun-Ho Bae, Seung-Ho Paik. Hyun-Jun Yang, Ji-Sung Eom, Kang-In Lee, Dong-Gyeong Lee, Jae-Sung Lee, In-Beom Hwang, Hee-Chan Hwang. Delanteros: Heung-Min Son, Hyeon-Gyu Oh, Gue-Sung Cho.

República Checa

Porteros : Lukas Hornicek, Martin Jedlicka, Matej Kovár

: Lukas Hornicek, Martin Jedlicka, Matej Kovár Defensas : Vladimír Coufal, Robin Hranáč, Štepán Chaloupek, David Jurásek, Ladislav Krejči, Martin Vitík, Jaroslav Zeleny.

: Vladimír Coufal, Robin Hranáč, Štepán Chaloupek, David Jurásek, Ladislav Krejči, Martin Vitík, Jaroslav Zeleny. Volantes : Pavel Buch, Lukáš Červ, Vladimír Darida, Adam Karabeg, Tomáš Ladra, Lukáš Provod, Michal Sadílek, Tomáš Souček, Pavel ŠULC, Denis Višinsky.

: Pavel Buch, Lukáš Červ, Vladimír Darida, Adam Karabeg, Tomáš Ladra, Lukáš Provod, Michal Sadílek, Tomáš Souček, Pavel ŠULC, Denis Višinsky. Delanteros: Tomáš Chory, Mojmír Chytil, Jan Kliment, Patrik Schick.

Sudáfrica

Aún no hay convocatoria oficial.

Grupo B

Canadá

Aún no hay convocatoria oficial.

Bosnia y Herzegovina

Porteros : Nikola Vasilj, Martin Zlomislic y Osman Hadzikic.

: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic y Osman Hadzikic. Defensas : Sead Kolasinac, Armar Dedic, Nihad Mujakic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Stjepan Radeljic, Dennis Hadzikadunic y Nidal Celik.

: Sead Kolasinac, Armar Dedic, Nihad Mujakic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Stjepan Radeljic, Dennis Hadzikadunic y Nidal Celik. Volantes : Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Deniz Burnic, Ermin Mahmic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic, Armin Gigovic, Kerim Alajbegovic y Esmir Bajraktarevic.

: Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Deniz Burnic, Ermin Mahmic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic, Armin Gigovic, Kerim Alajbegovic y Esmir Bajraktarevic. Delanteros: Ermedin Demirovic, Jovo Lukic, Samed Bazdar, Haris Tabakovic y Edin Dzeko.

Catar

No hay fechas concretas para su publicación por parte de Julen Lopetegui

Suiza

Aún no hay convocatoria oficial.

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Grupo C

Brasil

Carlo Ancelotti dará a conocer su lista definitiva el día 18 de mayo.

Escocia

Steve Clark aún no la ha remitido.

Marruecos

Aún no hay convocatoria oficial. Mohamed Ouahbi la dará a conocer el día 21 de mayo.

Haití

Porteros : Johny Placide, Alexandre Pierre y Josué Duverger.

: Johny Placide, Alexandre Pierre y Josué Duverger. Defensas : Carlens Arcus, Wilguens Paugain, Ricardo Adé, Jean Kévin Duverne, Hannes Delcroix, Keeto Thermoncy, Martin Expérience y Duke Lacroix.

: Carlens Arcus, Wilguens Paugain, Ricardo Adé, Jean Kévin Duverne, Hannes Delcroix, Keeto Thermoncy, Martin Expérience y Duke Lacroix. Volantes : Josué Casimir, Leverton Pierre, Dominique Simon, Woodensky Pierre, Carl Fred Sainté, Danley Jean-Jacques y Jean-Ricner Bellegarde.

: Josué Casimir, Leverton Pierre, Dominique Simon, Woodensky Pierre, Carl Fred Sainté, Danley Jean-Jacques y Jean-Ricner Bellegarde. Delanteros: Duckens Nazon, Frantzdy Pierrot, Louicius Deedson, Ruben Providence, Yassin Fortuné, Wilson Isidor, Lenny Joseph y Derrick Etienne Júnior.

Escocia

Aún no hay convocatoria oficial. Steve Clark aún no la ha remitido.

Grupo D

Estados Unidos

Aún no hay convocatoria oficial. Mauricio Pochettino la dará a conocer el próximo26 de mayo.

Paraguay

Aún no hay convocatoria oficial. Gustavo Alfaro aún no ha dado pistas sobre la fecha.

Australia

El 5 de mayo Tony Popovicya anunció a 8 futbolistas con los que empezó a trabajar. El 1 de junio tiene previsto dar a conocer los 18 restantes.

Porteros : -

: - Defensas : Harry Souttar y Hayden Matthews.

: Harry Souttar y Hayden Matthews. Volantes : Anthony Cáceres, Brandon Borrello y Mathew Leckie.

: Anthony Cáceres, Brandon Borrello y Mathew Leckie. Delanteros: Mitchell Duke, Nick D’Agostino y Nishan Velupillay.

Turquía

Aún no hay convocatoria oficial.

Grupo E

Alemania

Julian Nagelsmann la comunicará el próximo 21 de mayo.

Curazao

Porteros : Tyrick Bodak, Trevor Doornbusch, Eloy Room

: Tyrick Bodak, Trevor Doornbusch, Eloy Room Defensas : Riechedly Bazoer, Joshua Brenet, Roshon Van Eijma, Sherel Floranus, Deveron Fonville, Jurien Gaari, Armando Obispo, Shurandy Sambo.

: Riechedly Bazoer, Joshua Brenet, Roshon Van Eijma, Sherel Floranus, Deveron Fonville, Jurien Gaari, Armando Obispo, Shurandy Sambo. Volantes : Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Kevin Felida, Ar´Jany Martha, Tyrese Noslin, Godfried Roemeratoe.

: Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Kevin Felida, Ar´Jany Martha, Tyrese Noslin, Godfried Roemeratoe. Delanteros: Jeremy Antonisse, Tahith Chong, Kenji Gorré, Sontje Hansen, Gervane Kastanner, Brandley Kuwas, Jurgen Locadia, Jearl Margaritha.

Costa de Marfil

Porteros : Yahia Fofana, Mohamed Koné y Alban Lafont.

: Yahia Fofana, Mohamed Koné y Alban Lafont. Defensas : Emmanuel Agbadou, Clément Akpa, Ousmane Diomandé, Guéla Doué, Ghislan Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka y Wilfried Singo.

: Emmanuel Agbadou, Clément Akpa, Ousmane Diomandé, Guéla Doué, Ghislan Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka y Wilfried Singo. Volantes : Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ inao Oulaï, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré y Jean-Michaël Seri.

: Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ inao Oulaï, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré y Jean-Michaël Seri. Delanteros: Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakité, Yan Diomandé, Evann Guessand, Nicolas Pépé, Bazoumana Touré y Elye Wahi.

Ecuador

Aún no hay convocatoria oficial. Sebastián Beccacece dará la lista preliminar el 11 de mayo, mientras que la definitiva se conocerá el 30 de mayo.

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Grupo F

Países Bajos

Aún no hay convocatoria oficial. Ronald Koeman ha elegido el 25 de mayo para ello.

Japón

Porteros : Zion Suzuki, Keisuke Osako y Tomoki Hayakawa.

: Zion Suzuki, Keisuke Osako y Tomoki Hayakawa. Defensas : Yuto Nagatomo, Shogo Taniguchi, Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara y Junnosuke Suzuki.

: Yuto Nagatomo, Shogo Taniguchi, Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara y Junnosuke Suzuki. Volantes : Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Kaishu Sano y Yuito Suzuki.

: Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Kaishu Sano y Yuito Suzuki. Delanteros: Junya Ito, Koki Ogawa, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Ayase Ueda, Keito Nakamura, Takefusa Kubo, Kento Shiogai y Keisuke Goto.

Suiza

Porteros : Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt y Jacob Widell Zetterström.

: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt y Jacob Widell Zetterström. Defensas : Hajlmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelöf, Eric Smith, Carl Starfelt, Elliot Stroud y Daniel Svensson.

: Hajlmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelöf, Eric Smith, Carl Starfelt, Elliot Stroud y Daniel Svensson. Volantes : Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Alexander Bernhardsson, Jesper Karlström, Besfort Zeneli, Ken Sema y Mattias Svanberg.

: Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Alexander Bernhardsson, Jesper Karlström, Besfort Zeneli, Ken Sema y Mattias Svanberg. Delanteros: Taha Ali, Benjamin Nygren, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak y Gustaf Nilsson.

Túnez

Porteros : Aymen Dahmen, Sabri Ben Hassen y Abdelmouhib Chamakh

: Aymen Dahmen, Sabri Ben Hassen y Abdelmouhib Chamakh Defensas : Yan Veléry, Moutaz Neffati, Dylan Bronn, Raed Chikhaoui, Montassar Talbi,Adem Arous, Omar Rekik, Ali Abdi y Mohamed Ben Hmida.

: Yan Veléry, Moutaz Neffati, Dylan Bronn, Raed Chikhaoui, Montassar Talbi,Adem Arous, Omar Rekik, Ali Abdi y Mohamed Ben Hmida. Volantes : Ellyes Skhiri, Anis Ben Slimane, Rani Khedira, Mortadha Ben Ouanes, Imsaël Gharbi, Mohamed Hadj-Mahmoud y Hannibal.

: Ellyes Skhiri, Anis Ben Slimane, Rani Khedira, Mortadha Ben Ouanes, Imsaël Gharbi, Mohamed Hadj-Mahmoud y Hannibal. Delanteros: Elias Saad, Khalil Ayari, Elias Achouri, Sebastian Tounnekti, Hazem Mastouri, Firas Chawat y Rayan Elloumi.

Grupo G

Bélgica

Porteros : Thibaut Courtois, Senne Lammens y Mike Penders.

: Thibaut Courtois, Senne Lammens y Mike Penders. Defensas : Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys y Arthur Theate.

: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys y Arthur Theate. Volantes : Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken y Axel Witsel.

: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken y Axel Witsel. Delanteros: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matías Fernández-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukébakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers y Leandro Trossard.

Egipto

Aún no hay convocatoria oficial. Hossam Hassan la anunciará el próximo 29 de mayo.

Irán

Aún no hay convocatoria oficial. Se desconocen las intenciones de Amir Ghalenoei.

Nueva Zelanda

Porteros : Max Crocombe, Alex Paulsen y Michael Woud.

: Max Crocombe, Alex Paulsen y Michael Woud. Defensas : Tyler Bindon, Michael Boxall, Libertao Cacace, Francis de Vries, Callan Elliot, Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith y Finn Surman.

: Tyler Bindon, Michael Boxall, Libertao Cacace, Francis de Vries, Callan Elliot, Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith y Finn Surman. Volantes : Lachlan Bayliss, Joe Bell, Alex Rufer, Marko Stamenic y Ryan Thomas.

: Lachlan Bayliss, Joe Bell, Alex Rufer, Marko Stamenic y Ryan Thomas. Delanteros: Kosta Barbarouses, Matt Garbett, Eli Just, Callum McCowatt, Ben Old, Jesse Randall, Sarpreet Singh, Ben Waine y Chris Wood.

Grupo H

España

Aún no hay convocatoria oficial. Luis de la Fuente la dará a conocer el próximo25 de mayo.Previamente, comunicará la preliminar de 55 futbolistas el lunes 11 de mayo.

Cabo Verde

Porteros : Josimar Dias (Vozinha), Márcio da Rosa, Carlos Santos

: Josimar Dias (Vozinha), Márcio da Rosa, Carlos Santos Defensores : Steven Moreira, Wagner Pina, Sidny Cabral, Logan Costa, Roberto Lopes (Pico), Kelvin Pires, Ianique Tavares (Stopira), Edilson Borges (Diney)

: Steven Moreira, Wagner Pina, Sidny Cabral, Logan Costa, Roberto Lopes (Pico), Kelvin Pires, Ianique Tavares (Stopira), Edilson Borges (Diney) Volantes : Jamiro Monteiro, Deroy Duarte, Kevin Pina, Laros Duarte, Telmo Arcanjo, Yannick Semedo, João Paulo Fernandes

: Jamiro Monteiro, Deroy Duarte, Kevin Pina, Laros Duarte, Telmo Arcanjo, Yannick Semedo, João Paulo Fernandes Delanteros: Garry Rodrigues, Jovane Cabral, Ryan Mendes, Nuno da Costa, Dailon Livramento, Gilson Benchimol, Willy Semedo, Hélio Varela

Arábia Saudita

Aún no hay convocatoria oficial. Georgios Donis no tiene fecha estimada para publicarla.

Uruguay

Aún no hay convocatoria oficial. El plan de Marcelo Bielsa aún no es público.

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Grupo I

Francia

Porteros : Mike Maignan, Brice Samba y Robin Risser.

: Mike Maignan, Brice Samba y Robin Risser. Defensas : Jules Koundé, Malo Gusto, William Saliba, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Lucas Hernández, Theo Hernández, Lucas Digne y Maxence Lacroix.

: Jules Koundé, Malo Gusto, William Saliba, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Lucas Hernández, Theo Hernández, Lucas Digne y Maxence Lacroix. Volantes : Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, N’Golo Kanté, Warren Zaïre-Emery y Manu Koné.

: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, N’Golo Kanté, Warren Zaïre-Emery y Manu Koné. Delanteros: Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Marcus Thuram, Maghnes Akliouche, Jean-Philippe Mateta y Rayan Cherki.

Senegal

Aún no hay convocatoria oficial. Pape Thiaw es otro de los que no ha dado pistas.

Iraq

Aún no hay convocatoria oficial.

Noruega

Aún no hay convocatoria oficial. El día previsto para ello por parte de Stale Solbakken es el 21 de mayo.

Grupo J

Argentina

Aún no hay convocatoria oficial. El 11 de mayo Lionel Scaloni facilitará la lista provisional, mientras que la definitiva será pública el 25 de mayo.

Algeria

Aún no hay convocatoria oficial.

Austria

Arqueros: Alexander Schlanger, Florian Wiegele, Patrick Pentz

Alexander Schlanger, Florian Wiegele, Patrick Pentz Defensas: David Affengruber, Kevin Danso, Stefan Posch, David Alaba, Philipp Leinhart, Philipp Mwene, Alexander Prass, Marco Friedl, Michael Svoboda.

David Affengruber, Kevin Danso, Stefan Posch, David Alaba, Philipp Leinhart, Philipp Mwene, Alexander Prass, Marco Friedl, Michael Svoboda. Volantes: Xavier Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Florian Grillitsch, Carney Chukwuemeka, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer, Patick Wimmer, Paul Wanner, Alessandro Schopf.

Xavier Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Florian Grillitsch, Carney Chukwuemeka, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer, Patick Wimmer, Paul Wanner, Alessandro Schopf. Delanteros: Michael Gregoritsch, Sasa Kalajdzic.

Jordania

Aún no hay convocatoria oficial.

Grupo K

Portugal

Aún no hay convocatoria oficial. El 19 de mayo es el día en que tiene previsto formalizarla Roberto Martínez.

Congo RD

Arqueros: Timothy Fayulu (Noah, Armenia), Lionel Mpasi (Le Havre, Francia), Mattieu Epolo (Standard Lieja, Bélgica)

Timothy Fayulu (Noah, Armenia), Lionel Mpasi (Le Havre, Francia), Mattieu Epolo (Standard Lieja, Bélgica) Defensas: Aaron Wan-Bissaka (West Ham, Inglaterra), Gedeon Kalulu (Aris, Grecia), Chancel Mbemba (Lille, Francia), Steve Kapuadi (Widzew Łódź, Polonia), Axel Tuanzebe (Burnley, Inglaterra), Dylan Batubinsika (Larisa, Grecia), Arthur Masuaku (Lens, Francia), Joris Kayembe (Genk, Bélgica).

Aaron Wan-Bissaka (West Ham, Inglaterra), Gedeon Kalulu (Aris, Grecia), Chancel Mbemba (Lille, Francia), Steve Kapuadi (Widzew Łódź, Polonia), Axel Tuanzebe (Burnley, Inglaterra), Dylan Batubinsika (Larisa, Grecia), Arthur Masuaku (Lens, Francia), Joris Kayembe (Genk, Bélgica). Volantes: Smuel Moutoussame (Atromitos, Grecia), Ngal’ayel Mukau (Lille, Francia), Gael Kakuta (Larissa, Grecia), Charles Pickel (Espanyol, España), Noah Sadiki (Sunderlan, Inglaterra).

Smuel Moutoussame (Atromitos, Grecia), Ngal’ayel Mukau (Lille, Francia), Gael Kakuta (Larissa, Grecia), Charles Pickel (Espanyol, España), Noah Sadiki (Sunderlan, Inglaterra). Delanteros: Théo Bongonda (Spartak Moscú, Rusia), Nathanael Mbuku (Montpellier, Francia), Cedirk Bakambú (Real Betis, España), Simon Banza (Al-Jazira, Abu Dabi), Fiston Mayele (Pyramids, Egipto), Brian Cipenga (Castellón, España), Yoane Wissa (Newcastle, Inglaterra), Meschack Elia (Alanyaspor, Turquía).

Uzbekistán

Fabio Cannavaro hizo oficial la prelista de 40 futbolistas que se concentraron hasta el 26 de mayo, fecha en la que se espera que el seleccionador haga la criba definitiva.

Colombia

Aún no hay convocatoria oficial. Néstor Lorenzo la dará a conocer el 29 de mayo.

Grupo L

Inglaterra

Aún no hay convocatoria oficial. Thomas Tuchel tiene previsto anunciar el próximo 22 de mayo.

Croacia

Arqueros : Dominic Livakovic (Dinamo), Dominik Kotarski (Kabenhavn), Ivor Pandur (Hull City)

: Dominic Livakovic (Dinamo), Dominik Kotarski (Kabenhavn), Ivor Pandur (Hull City) Defensas : Josko Gvardiol (Man. City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern de Múnich), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (HSV)

: Josko Gvardiol (Man. City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern de Múnich), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (HSV) Volantes : Luka Modric (Milan), Mateo Kovacic (Man. City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)

: Luka Modric (Milan), Mateo Kovacic (Man. City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka) Delanteros: Ivan Perisic (PSV), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Friburgo)

Ghana

Aún no hay convocatoria oficial.

Panamá

Aún no hay convocatoria oficial. Thomas Christiansen prevé darla el día 26 de mayo.