Tres formas de llenar el álbum del Mundial 2026: en dos no debe salir de su hogar

A pocos días del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, miles de personas en todo el mundo llenan el álbum de la copa, algo que para muchos es una tradición premundialista.

En el álbum quedan registrados una gran parte de las nóminas que usan las selecciones en el torneo, algo que puede refrescar la memoria en el futuro o simplemente convertirse en un artículo invaluable para los coleccionistas.

Es por esto que le contamos tres formas para llenar el álbum del Mundial. Tome nota:

A través de la aplicación para móviles ‘FIFA Panini Collections’ las personas podrán llenar el álbum digital. Allí recibirán diariamente sobres digitales gratis. Esta opción permite intercambiar fichas con personas de todo el mundo.

las personas podrán llenar el álbum digital. Allí recibirán diariamente sobres digitales gratis. Esta opción permite intercambiar fichas con personas de todo el mundo. Compra de sobres sin salir de casa: esta es la manera tradicional de llenar el álbum en físico. Para ello, Didi Shop y Oxxo se unieron para ofrecer un servicio en el que las personas no deberán salir de casa para obtener sus sobres, pues podrán pedirlos a través de la aplicación de Didi sin costo de envío.