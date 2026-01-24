Álbum Panini Mundial 2026: Dónde comprarlo y valor OFICIAL de láminas en Colombia

Cada vez que se acerca una época futbolera los apasionados de este deporte disfrutan no solo de los partidos, de comprar las camisetas de cada equipo o las reuniones que se forman en torno a la pelota, sino que también regresa uno de los factores más emocionantes para los aficionados, como lo es el álbum oficial de Panini para la edición del Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta edición será especial y diferente a todas las que ya se conocen a lo largo de la historia. Ya que el número de participantes aumento de 32 selecciones a 48, lo que hace que sea un álbum mucho más robusto, además, será la primera vez que la sede de este certamen sea en tres países diferentes.

Esta tradición para los aficionados del fútbol mundial toma mucha relevancia por estas fechas y más ahora por la participación de la Selección Colombia. En este famoso álbum de Panini, los hinchas de la Tricolor podrán guardar los recuerdos de lo que será el Mundial en sus 112 páginas, así mismo, como mención especial en la presentación, se mostró la que será la lámina conmemorativa de James Rodríguez en Brasil 2014.

Detalles del álbum Panini 2026

Esta nueva edición del año 2026 estará compuesta por un total de 980 láminas, correspondientes a las nóminas de los 48 equipos que estarán participando, los diferentes estadios donde se jugarán los partidos, los escudos y las imágenes especiales.

Se conoce también que este álbum estará conformado por un total de 112 páginas para disfrutar de diferentes láminas.

¿Cuánto cuesta llenar el álbum Panini del Mundial 2026?

Según datos emitidos por la firma Panini y divulgados por el diario El Tiempo, en nuestro país, las láminas se venderán en sobres que estarán conformados por 7 estampas, cada uno de estos sobres tendrá un valor de 5.000 pesos, es decir, cada figura o lamina costará cerca de 715 pesos, con lo cual ya se pueden ir haciendo las cuentas.

Con estos datos y teniendo en cuenta que son casi 980 láminas únicas, quien desee completar el álbum Panini del Mundial 2026 deberá disponer de al menos 700.700 pesos.

Adicional a esto, se debe sumar el costo del álbum, que con pasta blanda costará 14.900 pesos, mientras que con pasta dura tendrá un valor de 49.900 pesos.

Este álbum también se vende con caja, la cual vale 520.000 pesos y se podrá comprar en almacenes de cadena y puntos autorizados a partir de la primera semana de mayo de 2026.

¿Dónde se puede conseguir el álbum Panini del Mundial 2026?

Es importante recordar que las ediciones originales del libro coleccionable se encontrarán en almacenes de cadena como: Éxito, Carulla, Panamericana y Tiendas Panini, además de la red de distribuidores autorizados en todo el país.

