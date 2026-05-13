Panini excluyó del álbum del Mundial a uno de los jugadores más famosos del mundo: esta es la razón. EFE

El proceso para escoger a los 18 jugadores que hacen parte de la página de cada selección en el álbum Panini para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no es una tarea fácil.

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La compañía italiana se ve inmersa, casi desde la culminación del torneo anterior, en la preparación de cada nueva edición. Por otra parte, las listas definitivas para los equipos se cierran cerca de cinco o seis meses antes de que el álbum salga a la venta.

Dadas las circunstancias, es normal que se produzcan cambios considerables que lleven, por ejemplo, a que jugadores que quedaron excluidos tengan su espacio en el álbum. Sin embargo, la principal sorpresa de este año corre por cuenta de una notable ausencia en la selección más veces ganadora del certamen.

¿Quién es el jugador mundialista que quedó por fuera del álbum Panini?

Entre las 980 láminas que hacen parte del álbum Panini para el Mundial de 2026, la ausencia de un rostro será particularmente notable para coleccionistas y amantes del fútbol.

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Se trata del brasileño Neymar Jr., quien, pese a ser uno de los principales referentes de la ‘Verdeamarelha’ en los últimos tiempos, vive en la actualidad la cuesta descendente de su exitosa carrera en el club Santos FC de su país.

Neymar apareció en las ediciones de 2014, 2018 y 2022 como una de las láminas más apetecidas a raíz de su irrupción en el fútbol de élite, primero con su estelar paso del Santos al Barcelona de España en 2013 y luego al PSG, compartiendo de nuevo plantel con Lionel Messi.

¿Por qué no aparece Neymar en el álbum del Mundial 2026?

Una de las razones principales para que Neymar no esté en el álbum mundialista de Panini es su constante ausencia en las convocatorias de la selección brasileña desde 2023.

Durante el lanzamiento del álbum Panini en Brasil, el CEO de la compañía en dicho país, Raúl Vallecillo, explicó que las nóminas se definen en Italia con un equipo que monitorea las convocatorias y las probabilidades de cada jugador de estar en la copa.

“Trabajamos con probabilidades basadas en las convocatorias más recientes. El chance de estar en el álbum depende directamente de esas convocatorias. Si un jugador no viene jugando con la selección en el momento, la probabilidad de incluirlo disminuye”, explicó a la cadena Globo.

“Claro que puede haber cambios, lesiones o sorpresas, pero el listado final está basado en esos criterios”, señaló.

Cabe anotar que el talentoso jugador disputó su último partido con la selección de Brasil el 17 de octubre de ese mismo año contra Uruguay en Montevideo. Ese día Neymar sufrió una grave lesión que lo dejó durante casi un año por fuera de las canchas, perdiéndose la Copa América 2024.

¿Será Neymar convocado por Brasil al Mundial 2026?

Aunque Neymar Jr. no ha hecho parte de ninguna de las convocatorias de Carlo Ancelotti durante su estancia al frente de la selección de Brasil, las posibilidades de competir en el Mundial de 2026 aumentaron en los últimos días.

Todo se debe a la inclusión del ex-PSG en la prelista de 55 futbolistas que publicó recientemente el seleccionador italiano, a partir de la cual se formará la nómina final de los 26 que viajarán a Estados Unidos.

Aunque no está garantizada su presencia en la cita orbital (el 18 de mayo se sabrá), lesiones importantes como las de Militao, Rodrygo y Estevao podrían abrir un espacio en caso de que ‘Ney’ logre convencer al cuerpo técnico, lo cual, según declaraciones de Davide Ancelotti, no es una posibilidad remota.

“Si está en esta lista, es porque su estado físico está mejorando”, señaló el hijo y asistente de Ancelotti.