Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

22 may 2026 Actualizado 17:57

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Giro de Italia

Giro de Italia 2026: así quedó Egan Bernal en la clasificación general tras la etapa 13

El colombiano ascendió una casilla en la clasificación.

Egan Bernal / Getty Images

Egan Bernal / Getty Images / Tim de Waele

Egan Bernal / Getty Images
Añadir Caracol Radio en Google

Se disputó la etapa 13 del Giro de Italia, la cual fue en su mayoría llana, pero en los últimos kilómetros tuvo dos puertos: uno de cuarta y otro de tercera. El vencedor fue Alberto Bettiol, que llegó en solitario con una diferencia de 26 segundos sobre el noruego Andreas Leknessund.

Los favoritos pronto pasaron página. Se fue la fuga y a rodar. Todos juntos llegaron a la localidad natal de Filippo Ganna, junto al Lago Mayor, a 13 minutos. Fue la despedida de Afonso Eulálio de la maglia rosa, pues este sábado en Pila despertará de un sueño que ha durado más de una semana. Le sigue en la general Jonas Vingegaard a 33 segundos, y el neerlandés Thymen Arensman (Ineos) a 2.03 minutos.

En cuanto a Egan Bernal, llegó a más de 14 minutos de diferencia respecto al ganador del día, pero hizo parte del pelotón, por lo que no perdió tiempo con relación al líder, incluso recuperó una posición.

Einer Rubio, por su parte, entró en la casilla 76 con una diferencia de 19 minutos 31 segundos sobre el ganador.

Así quedó la etapa 13 del Giro de Italia

Pos.CiclistaEquipoTiempo
1.Alberto BettiolAstana3:51:33
2.Andreas LeknessundMovistar+26″
3.Jasper StuyvenAstana+44″
20.Egan BernalIneos+13′06″
76..Einer RubioMovistar Team+19′31″

Así quedó la general tras la etapa 13

Pos.CiclistaEquipoTiempo
1.Afonso EulálioBahrain52:15:17
2.Jonas VingegaardTeam Visma+33
3.Thymen ArensmanIneos+2′03″
14.Egan BernalINEOS+5′45″
43.Einer RubioMovistar Team+47′27″
David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir