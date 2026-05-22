Giro de Italia 2026: así quedó Egan Bernal en la clasificación general tras la etapa 13

Se disputó la etapa 13 del Giro de Italia, la cual fue en su mayoría llana, pero en los últimos kilómetros tuvo dos puertos: uno de cuarta y otro de tercera. El vencedor fue Alberto Bettiol, que llegó en solitario con una diferencia de 26 segundos sobre el noruego Andreas Leknessund.

Los favoritos pronto pasaron página. Se fue la fuga y a rodar. Todos juntos llegaron a la localidad natal de Filippo Ganna, junto al Lago Mayor, a 13 minutos. Fue la despedida de Afonso Eulálio de la maglia rosa, pues este sábado en Pila despertará de un sueño que ha durado más de una semana. Le sigue en la general Jonas Vingegaard a 33 segundos, y el neerlandés Thymen Arensman (Ineos) a 2.03 minutos.

En cuanto a Egan Bernal, llegó a más de 14 minutos de diferencia respecto al ganador del día, pero hizo parte del pelotón, por lo que no perdió tiempo con relación al líder, incluso recuperó una posición.

Einer Rubio, por su parte, entró en la casilla 76 con una diferencia de 19 minutos 31 segundos sobre el ganador.

Así quedó la etapa 13 del Giro de Italia

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1. Alberto Bettiol Astana 3:51:33 2. Andreas Leknessund Movistar +26″ 3. Jasper Stuyven Astana +44″ 20. Egan Bernal Ineos +13′06″ 76.. Einer Rubio Movistar Team +19′31″

Así quedó la general tras la etapa 13