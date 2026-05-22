Etapa 14 del Giro de Italia: Día clave para las aspiraciones de Egan Bernal

La montaña vuelve a tomar el protagonismo en el Giro d’Italia 2026 con una exigente etapa alpina, diseñada especialmente para los grandes escaladores del pelotón. La jornada estará marcada por una sucesión constante de ascensos y descensos, prácticamente sin espacios de recuperación, en un recorrido que podría provocar importantes diferencias en la clasificación general.

Desde el inicio de la etapa, los corredores afrontarán el duro ascenso a Saint-Barthélémy, puerto de primera categoría con 15,8 kilómetros al 6,1 % de pendiente media. Tras un descenso rápido de casi 20 kilómetros, el pelotón se dirigirá hacia Aosta para afrontar la subida al Valpelline, que incluye el puerto de Doues, de tercera categoría, con 5,8 kilómetros al 6,2 %.

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La exigencia aumentará notablemente en el tramo decisivo de la jornada con los ascensos consecutivos a Lin Noir, de primera categoría, y Verrogne, de segunda categoría, dos puertos que pondrán a prueba la resistencia de los favoritos al título.

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Finalmente, la etapa concluirá con el ascenso a Pila por la vertiente de Gressan, una subida de 16,5 kilómetros al 7,1 % de pendiente media, constante y desgastante, aunque sin rampas extremas. Desde su cima se podrán observar algunos de los paisajes más emblemáticos de los Alpes italianos, incluyendo el Mont Blanc, el Cervino, el Monte Rosa y el Gran Paradiso.

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La jornada aparece como una gran oportunidad para Jonas Vingegaard, quien buscará quedarse con la etapa y además luchar por la Maglia Rosa.

Entre los corredores que intentarán desafiar al danés aparecen nombres como Felix Gall, Thymen Arensman, Ben O’Connor, Derek Gee, Jai Hindley y Giulio Pellizzari, todos candidatos a pelear por los puestos de privilegio en la clasificación general.

El ciclista colombiano Egan Bernal arribó al Giro d’Italia 2026 después de un largo proceso de recuperación y consolidación deportiva que ha sido seguido atentamente por el mundo del ciclismo.

Bernal, campeón del Tour de France 2019 y del Giro d’Italia 2021, venía trabajando durante las últimas temporadas en recuperar protagonismo dentro de las grandes vueltas, luego de atravesar momentos difíciles en su carrera deportiva.

El corredor del Ineos Grenadiers ha mostrado una evolución progresiva tanto en su nivel físico como competitivo, dejando buenas sensaciones en las competencias previas al Giro y volviendo poco a poco a pelear junto a los mejores escaladores del pelotón internacional.

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Así está la general tras la etapa 13