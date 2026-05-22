Luis Díaz despide la temporada con el Bayern Múnich buscando un nuevo título: Rival, fecha y hora

Luis Díaz ha disputado 50 partidos con el Bayern Múnich en toda la temporada. (Photo by Stefan Matzke - sampics/Getty Images) / Stefan Matzke - sampics

Luis Díaz busca cerrar con broche de oro su primera temporada en el Bayern Múnich. El extremo guajiro y el club Bávaro persiguen este fin de semana un nuevo título, el que sería el último de la campaña 2025-2026.

Tras conquistar la Supercopa de Alemania y la Bundesliga, el Bayern buscará recuperar el trono en la Copa de Alemania, un certamen que se le resiste desde hace cinco años, a pesar de ser el máximo ganador histórico.

La última vez que el club, hoy dirigido por Vincent Kompany, ganó la Copa local fue en el 2020. El vigente campeón es el Stuttgart, nada más y nada menos que su rival en esta definición, quienes en el 2025 vencieron en la final 4-2 al Arminia.

Día y hora del partido

La final de la Copa de Alemania entre el Bayern Múnich y el Stuttgart se disputará este sábado 23 de mayo, a partir de la 1:00PM, hora colombiana. El juego se disputará en el Estadio Olímpico de Berlín. El minuto a minuto del partido podrá seguirse a través de la página web de Caracol Radio.

Luis Díaz y un buen recuerdo

El primer gol de Luis Díaz con la camiseta del Bayern Múnich lo marcó precisamente ante el Stuttgart, durante la final de la Supercopa de Alemania, disputada el pasado 16 de agosto, juego donde el equipo de Vincent Kompany se impuso 1-2.

Lucho llega a este último partido de la temporada con el Bayern con un registro de 50 partidos disputados en todas las competencias, 26 goles marcados, 18 asistencias aportadas y un total de 3977 minutos de juego.