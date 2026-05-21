¿Cuál es el centro comercial más grande de Colombia? Mide 160.000 m² y no queda en la capital. Foto: Getty Images

En Colombia, con el paso de los años ha aumentado la popularidad de los centros comerciales, lugares que ofrecen diversos espacios y servicios para sus visitantes.

Los centros comerciales se han vuelto un lugar de encuentro recurrente para las personas, quienes los frecuentan con amigos, familias o solos buscando un escape a su día a día.

Le puede interesar: Los centros comerciales con mayores ingresos en Bogotá, según estudio: el n.º 1 logró 69 billones

Estos lugares, considerados como destinos de ocio, se destacan por la presencia de marcas reconocidas, emprendimientos y ofertas variadas de servicios, gastronomía, entretenimiento y diversión, que lo hacen un lugar atractivo para ser visitado por residentes y turistas.

Además de su comodidad y lugar, lo que más llama la atención de las personas es reunir diferentes alternativas en un solo lugar.

De igual manera, la presencia de centro comerciales en las zonas genera que la demanda de viviendas y oficinas aumente por el sector debido la frecuencia de visitantes. Además, las propiedades pueden incrementar su valor y se promueve el crecimiento inmobiliario.

Lea también: ¿Cuál fue el centro comercial más visitado de Bogotá en 2025? Está ubicado al noroccidente

¿Con qué criterios se define al centro comercial más grande de Colombia?

Lo primero que se debe tener en cuenta es la diferencia en tamaño en términos de Gross Leasable Area (GLA), con que se puede evaluar las ventas, la afluencia de personas y la capacidad de consumo.

A partir de cada característica, que cada una representa una cifra, se puede establecer los criterios de evaluación para determinar en los centros comerciales.

Bajo este escenario, la ‘Gross Leasable Area’ es el espacio disponible con el que cuenta el centro comercial y se incluye a las zonas arrendables o también conocidas como privadas o comerciales.

Esta medición permite poder conocer los ingresos por alquiler, evaluar el valor comercial de cada propiedad y compararlo con los otros centros comerciales.

Otros leyeron: ¿Hay un noveno planeta? Astrónomos realizaron descubrimiento de objeto masivo más allá de Neptuno

Centros comerciales / GettyImages Ampliar Centros comerciales / GettyImages Cerrar

¿Cuál es el centro comercial más grande de Colombia?

Con los criterios de evaluación explicados, resulta sorprendente que el centro comercial más grande de Colombia no se encuentre en Bogotá, capital del país.

Esta distinción, hasta el momento, se la lleva un municipio del departamento de Antioquia, donde está el lugar comercial más grande del territorio nacional.

En cuánto a tamaño, ‘Viva Centro Comercial’, de Envigado, con 160.000 m² de área comercial o Gross Leasable Area (GLA), Para este reconocimiento se tuvo en cuenta el volumen de ventas y las dimensiones del lugar.

Para el segundo y tercer lugar, Bogotá dice presente. Los centro comerciales ‘Centro Mayor’, con 109.000 m², y ‘Mallplaza NQS’, con 93.000 m², completan el podio en el país.

Por otra parte, si solo el factor ventas se tuviera en cuenta para determinar que tan grande es un centro comercial, la capital del país se quedaría con la distinción.

En cuanto al volumen de ventas, los centros comerciales más grandes son Unicentro, Andino, Colina, Plaza Central y Titán Plaza, todos en Bogotá.

Siga leyendo: FIFA rompe relación con Panini y anuncia a Fanatics como su nuevo socio en productos coleccionables

De igual manera, en criterio de capacidad de consumo y características demográficas, en un radio de 2 kilómetros de influencia, Unicentro de Bogotá lidera con una capacidad de consumo anual de $996.603 millones de pesos, seguido por ‘Santafé Medellín’ con $733.598 millones y ‘El Tesoro Medellín’ con $501.115 millones.

Por último, en términos de visitantes, para el 2023 y ubicado en el capital del país, el centro comercial ‘Plaza Imperial’ tuvo el mayor flujo de usuarios con 43.684.011 visitas, seguido por ‘Titán Plaza’ en Bogotá con 40.674.086 visitas y ‘Viva Envigado’ en Medellín con 32.002.889 visitas.

Le recomendamos: Científicos obtienen por primera vez ruptura de una placa tectónica bajo el océano Pacífico

En resumen, en términos de área comercial (GLA), el centro comercial más grande de Colombia es ‘Viva Envigado’. A nivel de ventas, la distinción es para ‘Andino’; por capacidad de consumo, Unicentro se lleva la distinción y ‘Plaza Imperial’ se destaca por el mayor tráfico de visitantes.

Escuche Caracol Radio en vivo: