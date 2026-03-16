Ventas de vivienda VIS en Bogotá crecen pese a desaceleración del sector vivienda en Colombia

El mercado de vivienda de interés social (VIS) en Bogotá comenzó 2026 con señales de crecimiento, incluso cuando el sector enfrenta un periodo de desaceleración en el resto del país.

Entre enero y febrero se vendieron casi 5.000 viviendas VIS en la capital, lo que representa un incremento de 2 % frente al mismo periodo de 2025.

Mientras en la capital se registró un leve aumento en las ventas, en Colombia la comercialización de vivienda cayó 7,9 % durante los mismos meses, reflejando la reducción de la demanda en diferentes regiones.

Además de las ventas, el crecimiento también se observa en la llegada de nuevos proyectos al mercado. Durante los dos primeros meses del año se lanzaron más de 3.000 viviendas VIS en Bogotá, una cifra que representa un aumento de 17 % frente al mismo periodo del año anterior. En el conjunto del país, por el contrario, los lanzamientos registraron una reducción de 8 %.

Estos resultados consolidan a la capital como el principal mercado de vivienda social del país. Actualmente Bogotá concentra el 31% de todas las viviendas VIS que se venden en Colombia, lo que significa que cerca de tres de cada diez unidades comercializadas en este segmento se ubican en la ciudad.

Las cifras también muestran una tendencia de crecimiento sostenido en la oferta de proyectos durante el último año. En los últimos doce meses los lanzamientos de vivienda en Bogotá aumentaron 32 %, al pasar de más de 28.000 unidades en 2025 a más de 38.000 en 2026.

Dentro de ese crecimiento, la vivienda de interés social fue el segmento que más avanzó. Los lanzamientos de VIS crecieron 58 %, al pasar de más de 17.000 a una cifra mayor a 27.000 unidades, lo que evidencia que la mayor parte de la nueva oferta está dirigida a hogares de ingresos bajos y medios que buscan acceder a su primera vivienda.

En contraste, el segmento de vivienda No VIS, que corresponde a proyectos de mayor valor, registró un retroceso de 6 % en los lanzamientos durante el mismo periodo, lo que refleja una demanda más moderada en ese tipo de vivienda.

Sin embargo, el informe muestra que no todos los indicadores muestran crecimiento. Las iniciaciones de obra, que corresponden al comienzo de la construcción de nuevos proyectos, todavía reflejan ajustes en el sector. En Bogotá, las iniciaciones de vivienda VIS cayeron 60 % al inicio de 2026, mientras que en el total nacional la reducción fue de 51 %.

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El comportamiento de la vivienda VIS en Bogotá tiene un impacto directo en la economía, ya que sector de la construcción genera empleo, impulsa la demanda de materiales y moviliza inversiones públicas y privadas. Por eso, el crecimiento en este segmento ayuda a mantener activa una parte importante de la actividad económica de la ciudad.

La dinámica de la vivienda social también responde a la necesidad de miles de familias de acceder a vivienda propia en la capital. En un contexto en el que el sector enfrenta dificultades por factores como las tasas de interés, la financiación y la incertidumbre económica, la VIS continúa siendo el principal motor del mercado inmobiliario.