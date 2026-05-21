Netflix anuncia que la sexta temporada de ‘Emily in Paris’ será la última de la serie

Este jueves se anunció que la sexta temporada de ‘Emily en París’ ya está en producción y será la última de la serie.

La serie de televisión estadounidense fue renovada en enero y se está rodando actualmente en Grecia.

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“Hacer ‘Emily en París’ con este extraordinario elenco y equipo ha sido una experiencia inolvidable. Al embarcarnos en la temporada final, estoy muy agradecido a Netflix, Paramount y, sobre todo, a los fans que nos han acompañado en este increíble viaje. Estamos ansiosos por compartir este último capítulo con ustedes. Gracias por permitirnos ser parte de sus vidas, inspirando sus sueños de viajar y su amor por París. ¡Siempre recordaremos a ‘Emily en París’!”, dijo el creador de la serie, Darren Starr.

“La sexta temporada les traerá todo lo que les encanta de la serie y será el capítulo final de la aventura de la vida de Emily. Todo nuestro elenco y equipo están poniendo todo su empeño en hacer de esta una fantástica temporada de despedida, que ya estamos filmando. Estoy ansiosa por toda la magia que está por venir y por celebrar nuestra última temporada con ustedes de la manera más elegante hasta ahora”, expresó la protagonista de la serie, Lily Collins.

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La serie está protagonizada por Collins en el papel de Emily Cooper, una estadounidense que aspira a ser ejecutiva de marketing y se muda a París para aportar una perspectiva americana a una agencia de marketing francesa.

En París, intenta superar los retos que aparecen en el trabajo, en el amor y en sus amistades.