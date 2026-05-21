Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 may 2026 Actualizado 17:11

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Entretenimiento

Netflix anuncia que la sexta temporada de ‘Emily in Paris’ será la última de la serie

La serie de televisión estadounidense fue renovada en enero y se está rodando actualmente en Grecia.

Lily Collins attending A King&#039;s Trust Celebration at the Royal Albert Hall, London, to mark the 50th anniversary of the charity. The King&#039;s Trust, formerly known as The Prince&#039;s Trust, helps those from disadvantaged communities and those facing adversity by supporting them to build the confidence and skills to live, learn and earn. Since the Trust was founded by The King, as Prince of Wales, in 1976 it has helped more than a million young people across the UK. Picture date: Saturday May 9, 2026. (Photo by Yui Mok/PA Images via Getty Images)

Lily Collins attending A King's Trust Celebration at the Royal Albert Hall, London, to mark the 50th anniversary of the charity. The King's Trust, formerly known as The Prince's Trust, helps those from disadvantaged communities and those facing adversity by supporting them to build the confidence and skills to live, learn and earn. Since the Trust was founded by The King, as Prince of Wales, in 1976 it has helped more than a million young people across the UK. Picture date: Saturday May 9, 2026. (Photo by Yui Mok/PA Images via Getty Images) / Yui Mok - PA Images

Lily Collins attending A King&#039;s Trust Celebration at the Royal Albert Hall, London, to mark the 50th anniversary of the charity. The King&#039;s Trust, formerly known as The Prince&#039;s Trust, helps those from disadvantaged communities and those facing adversity by supporting them to build the confidence and skills to live, learn and earn. Since the Trust was founded by The King, as Prince of Wales, in 1976 it has helped more than a million young people across the UK. Picture date: Saturday May 9, 2026. (Photo by Yui Mok/PA Images via Getty Images)

Matheo

Añadir Caracol Radio en Google

Este jueves se anunció que la sexta temporada de ‘Emily en París’ ya está en producción y será la última de la serie.

La serie de televisión estadounidense fue renovada en enero y se está rodando actualmente en Grecia.

Lea también: El músico Bruce Springsteen arremete contra Donald Trump en el penúltimo programa de Stephen Colbert

“Hacer ‘Emily en París’ con este extraordinario elenco y equipo ha sido una experiencia inolvidable. Al embarcarnos en la temporada final, estoy muy agradecido a Netflix, Paramount y, sobre todo, a los fans que nos han acompañado en este increíble viaje. Estamos ansiosos por compartir este último capítulo con ustedes. Gracias por permitirnos ser parte de sus vidas, inspirando sus sueños de viajar y su amor por París. ¡Siempre recordaremos a ‘Emily en París’!”, dijo el creador de la serie, Darren Starr.

“La sexta temporada les traerá todo lo que les encanta de la serie y será el capítulo final de la aventura de la vida de Emily. Todo nuestro elenco y equipo están poniendo todo su empeño en hacer de esta una fantástica temporada de despedida, que ya estamos filmando. Estoy ansiosa por toda la magia que está por venir y por celebrar nuestra última temporada con ustedes de la manera más elegante hasta ahora”, expresó la protagonista de la serie, Lily Collins.

Le puede interesar: Un nuevo documental explorará el juicio de Michael Jackson por abuso sexual infantil en 2005

La serie está protagonizada por Collins en el papel de Emily Cooper, una estadounidense que aspira a ser ejecutiva de marketing y se muda a París para aportar una perspectiva americana a una agencia de marketing francesa.

En París, intenta superar los retos que aparecen en el trabajo, en el amor y en sus amistades.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir