Incendio cerca a Unicentro en Bogotá provoca problemas de movilidad

Durante la noche de este sábado 11 de abril, se conocieron imágenes de un incendio en una cerca de pinos cerca del centro comercial Unicentro en la localidad de Usaquén en Bogotá. Mientras los bomberos controlaban la situación, se presentaron problemas de movilidad en el sector.

Antes de que los organismos de socorro hicieran presencia en el lugar, en redes sociales se difundieron imágenes de las llamas, que amenazaban con propagarse hacia la zona residencial. Habitantes del sector tuvieron que usar extintores para intentar controlar la conflagración.

Cerca de las 9 de la noche, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá llegó al lugar para atender la situación, evitando que se esparcieran las llamas y que hubiera personas heridas o afectaciones a la infraestructura cercana.

Las llamas pudieron ser apagadas en su totalidad sin que hubiera personas heridas. Sin embargo, mientras los bomberos apagaban el incendio, hubo afectaciones de movilidad, con tráfico lento sobre la calle 127 con carrera 15, donde se dio la emergencia.