¿Hay un noveno planeta? Astrónomos realizaron descubrimiento de objeto masivo más allá de Neptuno

Un grupo internacional de astrónomos realizó un descubrimiento con el que podría cambiar el sistema solar, luego de hallar un objeto masivo detrás de Neptuno.

Según la revista científica The Astrophysical Journal Letters, el objeto masivo está oculto desde la tierra porque Neptuno impediría verlo directamente y, de acuerdo con un análisis estadístico, se ha podido especular que puede ser un nuevo planeta.

Lea también: FIFA rompe relación con Panini y anuncia a Fanatics como su nuevo socio en productos coleccionables

El registro se basa en el análisis de diversos objetos transneptunianos que tienen órbitas inestables y cruzan la trayectoria de Neptuno de manera errónea.

El Instituto Tecnológico de California, por medio de su equipo científico conocido como Caltech, señala que la agrupación detectada en cuerpos celestes no fue por el azar, sino producto del empuje gravitatorio que ejerce una masa invisible de gran magnitud.

Ante esto, la evidencia de su existencia no viene de un análisis directo, sino del comportamiento poco normal de los objetos en el Cinturón de Kuiper.

De acuerdo con el análisis, el cinturón está conformado por elementos que muestran una alineación e inclinación que no está acorde a los modelos estadísticos.

El estudio demuestra que su movimiento parece de manera “bastante ordenada”, como si una fuerza externa ejerciera un impacto sobre ellos.

El análisis señala que ocurre algo parecido con el descubrimiento de Neptuno, el cual se originó por las anomalías que se presentaban alrededor de Urano, cuando no había tecnología para ver más allá del planeta.

¿El objeto masivo más allá de Neptuno puede ser un planeta?

Pese a que no se ha clasificado, hay mucha expectativa entre la comunidad científica de que el objeto masivo encontrado más allá de Neptuno corresponda al “Planeta 9″, lo que ha generado que se planeen nuevas pruebas.

Para esto, se pretende usar el Observatorio Vera C. Rubin, ubicado en Chile, para que se pueda tener una posible imagen del planeta detrás de Neptuno, debido a que la cámara que se usa es de última generación.

De igual manera, mediante telescopios como el James Webb, se rastrean señales infrarrojas en la que se busca que coincida con las predicciones matemáticas.

En caso de que se confirme con las pruebas, este objeto masivo sería el primer planeta que se localiza dentro del Sistema Solar en más de 180 años, lo que sería un hito en la astronomía moderna.

Lea también: NASA compartió fondos de pantalla de la misión Artemis II: Así puede descargarlos de forma gratuita

A diferencia de Plutón, este objeto masivo cumpliría con el tamaño necesario para que sea considerado un planeta mayor y no un planetoide como el antiguo “Planeta 9″.

Escuche Caracol Radio en vivo: