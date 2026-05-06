Los centros comerciales con mayores ingresos en Bogotá, según estudio: el n.º 1 logró 69 billones

La empresa especializada en industria de centros comerciales y retailers, mall y retail, ha compartido un estudio realizado sobre los indicadores de ocupación, precios de venta, costos de administración y tasas de capitalización, donde se logró determinar cuáles son los centros comerciales con más ingresos de Bogotá.

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Dicha investigación recopiló la información de 35 centros comerciales de la ciudad, pero también se incluyó a los municipios de Soacha y Chía, teniendo como soporte el desempeño comercial que tuvieron los ‘malls’ en el año 2025, que, según el Raddar, cerró el año con ventas de $47,3 y contando con crecimiento 3,5%.

De acuerdo a la información, tan solo en la capital del país se concentró $18,7 billones, teniendo un crecimiento del 39,6% del total nacional.

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¿Cuáles fueron los tres centros comerciales con más ventas en Bogotá?

Teniendo en cuenta lo anterior, estos son los tres centros comerciales que más ingresos tuvieron según el estudio realizado por Mall & Retail.

Centro comercial Unicentro: Con ingresos de $69.469.364. Centro comercial Andino: Con ingresos de $64.812.834. Centro comercial Titán Plaza: Con ingresos de $49.630.094.

Es importante señalar que la obtención de estos resultados es posible gracias a un análisis del precio ponderado de venta, conocido como el ‘Bid Price’ o precio de primera oferta sobre los activos que estaban disponibles en proceso de venta al momento de la investigación.

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“Esta metodología permite capturar referencias reales de mercado en escenarios activos de negociación. Los centros comerciales de propiedad única no están considerados en este análisis, dado que sus activos no se encuentran disponibles para la venta y, por tanto, no generan referencias comparables bajo la misma lógica de mercado”, mencionó el estudio de Mall & Retail.

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¿Cuál fue el promedio de ventas de los locales comerciales en Bogotá?

De acuerdo a la información alojada en el portal web de Mall & Retail, el promedio de predio ponderado de las ventas que tuvieron los locales de los centros comerciales de Bogotá fue de $29.209.549 por m².

Contando con un crecimiento cercano al 2%, que según algunos copredadores inmobiliarios así se ubicaron las ventas distribuidas por zonas de la ciudad.

Zona Norte: registró ventas de $34.783.316 por m2.

registró ventas de $34.783.316 por m2. Zona centro/occidente: registró ventas de $32.755.849 por m2.

registró ventas de $32.755.849 por m2. Zona sur: registró ventas de $20.249.178 por m2.

Añadiendo que la variación anual puede ser considerada como moderada y a su vez homogénea, en un rango cercano al 0,6%, lo que refleja un comportamiento estable en la formación de precios.

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