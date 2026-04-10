¿Cuál fue el centro comercial más visitado de Bogotá en 2025? Está ubicado al noroccidente. Getty Images / RicardoImagen

Los centros comerciales en Bogotá cerraron 2025 con cifras que marcan una evidente recuperación de los visitantes habituales y compradores, luego de la vertiginosa caída que tuvo el sector en épocas de pandemia.

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En ese sentido, los centros comerciales en la ciudad de Bogotá se han convertido en uno de los lugares predilectos no solo para comprar, sino para compartir experiencias con la familia, comer e incluso pasar un buen rato junto a las mascotas, con la adopción, cada vez mayor, de las políticas ‘Pet Friendly’.

¿Cuál fue el centro comercial más visitado de Bogotá en 2025?

Así las cosas, el centro comercial más visitado en Bogotá en 2025, según cifras recopiladas por el medio especializado Mall & Retail, fue Titán Plaza, el cual llegó a tener cerca de 49.566.368 visitantes durante todo el año.

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Este dato fue confirmado por la gerente del centro comercial, Yasmín Lombana Romero, quien aseguró que para 2026 esperan sobrepasar los 50 millones de visitantes con las proyecciones trazadas.

La cuantía lograda en 2025 marca un incremento del 7 % frente al año anterior, en el que Titán fue también el centro comercial más visitado de la capital del país.

Adicionalmente, se hizo evidente la influencia de la política de administración de mascotas, con 97.000 animales de compañía haciendo parte del conteo.

Según Lombana, otro logro destacado para el centro comercial fue lograr una ocupación del 98 % en los locales, un dato que funge también como correlato de la recuperación económica en el país.

¿Cuáles son los centros comerciales que más ingresos generan en Bogotá?

Adicionalmente, Mall&Retail presentó a mediados de 2025 un informe que muestra el crecimiento económico de los centros comerciales en Bogotá, teniendo en cuenta los ingresos generados.

El top de centros comerciales de Bogotá 2024/2025 por ingresos quedó así: