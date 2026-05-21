El músico Bruce Springsteen arremete contra Donald Trump en el penúltimo programa de Stephen Colbert

El cantautor y músico estadounidense Bruce Springsteen arremetió contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el penúltimo programa de ‘The Late Show’ del comediante y presentador de televisión, Stephen Colbert, este miércoles.

¿Qué le dijo Bruce Springsteen al presidente Donald Trump?

“Estoy aquí esta noche para apoyar a Stephen porque eres el primer tipo en Estados Unidos que ha perdido su programa porque tenemos un presidente que no sabe aceptar una broma”, dijo Springsteen.

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“Y porque Larry y David Ellison creen que tienen que lamerle el trasero para conseguir lo que quieren. En fin, Stephen, son gente de mente estrecha. No tienen ni idea de lo que se supone que son las libertades de este país. Esto va para ti”, continuó haciendo referencia al presidente y CEO de Paramount Skydance, David Ellison.

Springsteen interpretó su último sencillo “Streets of Minneapolis”, frente a una imagen de la bandera estadounidense proyectada sobre una pared de ladrillos a sus espaldas, acompañado de mensajes como “RESISTENCIA”, “VERDAD” y “ESPERANZA” en mayúsculas.

“Los matones federales de Trump lo golpearon en la cara y el pecho, luego oímos los disparos y Alex Pretti yacía muerto en la nieve. Alegaron defensa propia, señor, pero no se lo crea. Es nuestra sangre y nuestros huesos, y estos silbatos y teléfonos contra las sucias mentiras de Miller y Noem”, cantó.

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El año pasado, CBS anunció la cancelación de ‘The Late Show’, alegando que la decisión era “puramente financiera”.

Varias estrellas, como Oprah Winfrey, Barack Obama, Robert De Niro y el presentador original, David Letterman, han sido invitadas en las últimas semanas del programa.