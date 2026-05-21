Consejo de Estado suspende resolución que daba beneficios a siete cabecillas del Valle de Aburrá

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado suspendió de manera provisional la resolución con la que la Fiscalía había levantado las órdenes de captura de siete presuntos cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá vinculados a los diálogos de paz urbana en Medellín y su área metropolitana.

La decisión fue tomada este miércoles 20 de mayo como una medida cautelar de urgencia dentro de una demanda presentada por la Gobernación de Antioquia contra la Resolución 72 de 2026, expedida por la Fiscalía General de la Nación el pasado 27 de marzo.

Con esa resolución, la Fiscalía había suspendido inicialmente 23 órdenes de captura contra líderes de organizaciones señaladas de participar en estructuras armadas de crimen de alto impacto que hacen parte de acercamientos con el Gobierno Nacional en el marco de la política de “paz total”.

Sin embargo, el 6 de abril, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, revocó parcialmente esa decisión y dejó sin efecto el beneficio para 16 personas. De esa manera, solo siete integrantes continuaban con la suspensión de sus órdenes de captura y permisos de movilidad.

La decisión del Consejo de Estado afecta a Alberto Antonio Henao Acevedo, alias Albert; Andrés Dimaría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Fredy Alexander Henao Arias, alias Naranjo; Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; y Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica.

En la providencia, el alto tribunal señaló que la Fiscalía no habría realizado una verificación suficiente e individual de los requisitos legales necesarios para otorgar esos beneficios judiciales. Además, indicó que la resolución demandada tendría problemas de motivación y de valoración particular en cada uno de los casos.