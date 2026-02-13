Gobierno y CNEB acuerdan impulsar sustitución voluntaria de cultivos

Armando Novoa, jefe del equipo negociador del Gobierno y Walter Mendoza, jefe del equipo negociador de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano

Colombia

El Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) acordaron respaldar la sustitución y erradicación voluntaria de 30.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en Nariño y Putumayo, durante una reunión extraordinaria realizada los días 11 y 12 de febrero en Inda Zabaleta y Tumaco.

Según el acta suscrita al cierre del encuentro, las delegaciones analizaron el contexto actual y las perspectivas de avance de la Mesa de Diálogos de Paz, así como el llamado del presidente de la República para acelerar el proceso de sustitución voluntaria (15.000 hectáreas en cada departamento).

Como primer punto, las partes respaldaron la iniciativa presidencial de sustitución y erradicación voluntaria como parte de una economía para la dignificación de la vida, mediante el fortalecimiento de movimientos sociales, étnicos y campesinos, en especial comunidades comprometidas con el tránsito hacia economías legales.

Asimismo, apoyaron públicamente el inicio de las Asambleas del Resguardo Indígena de Inda Zabaleta, en Tumaco, a partir del 14 de febrero, donde las comunidades abordarán la superación de la economía ilícita asociada a la coca y las condiciones para el proceso de sustitución voluntaria en coordinación con sus gobiernos propios.

Las delegaciones señalaron que este proceso representa el inicio de transformaciones territoriales en Nariño y Putumayo.

La CNEB expresó su respeto por las decisiones autónomas de las comunidades en el tránsito hacia economías lícitas, incluyendo compromisos de protección ambiental, no deforestación y no resiembra de cultivos ilícitos.

También respaldó la obligación del Gobierno de cumplir los compromisos pactados con las comunidades en el marco de la política de sustitución.

En relación con el programa de sustitución voluntaria liderado por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI), se reafirmó el compromiso de la CNEB de no interferir en su desarrollo y contribuir, desde la Mesa de Diálogos, al cumplimiento de la meta de erradicación y sustitución.

Verificación del proceso

El avance será verificado el 31 de marzo de 2026 por parte de la DSCI, en coordinación con un organismo internacional y con acompañamiento de la Mesa, bajo criterios de transparencia y seguimiento técnico.

Además, las delegaciones acordaron retomar los puntos de agenda pendientes para dinamizar el diálogo en busca de un acuerdo de paz estable y duradero.

Finalmente, se definió que el séptimo ciclo de diálogos se realizará los días 11, 12 y 13 de marzo de 2026 en el corregimiento de Llorente, Tumaco (Nariño). Previamente, las subcomisiones preparatorias se reunirán en Bogotá los días 26 y 27 de febrero.