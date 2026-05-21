Director de Medicina Legal revela posibles causas de muerte de Yulixa Toloza

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Director de Medicinal Legal revela posibles causas de muerte de Yulixa Toloza

Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de las posibles causas de muerte de Yulixa Toloza.

“Se hará profundización en el caso para determinar de la mejor manera la causa y la forma de la muerte de Yulixa”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí: