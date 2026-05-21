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21 may 2026 Actualizado 12:29

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Director de Medicina Legal revela posibles causas de muerte de Yulixa Toloza

Desde Medicina Legal señalaron que dictamen final sobre la muerte Yulixa Toloza puede tardar entre 8 y 15 días.

Director de Medicinal Legal revela posibles causas de muerte de Yulixa Toloza

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Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

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Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de las posibles causas de muerte de Yulixa Toloza.

“Se hará profundización en el caso para determinar de la mejor manera la causa y la forma de la muerte de Yulixa”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí:

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Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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