Quedó en firme la resolución que crea Zona de Capacitación y Ubicación Temporal en Valle del Guamuez

Armando Novoa, jefe del equipo negociador del Gobierno y Walter Mendoza, jefe del equipo negociador de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano

Colombia

El presidente Gustavo Petro firmó la Resolución 053 de 2026 mediante la cual se establece una Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal en zona rural de Valle del Guamuez, en el marco del proceso avanzado de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (EB).

Esta decisión busca facilitar el tránsito a la vida civil de los integrantes de esa estructura armada, así como contribuir a la terminación del conflicto armado en esa región del país y es adoptada como desarrollo de la Ley 2272 de 2022 y de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogos de Paz.

¿Cómo funcionará la zona?

De acuerdo con el texto de la resolución, la zona tendrá una vigencia inicial de diez meses contados a partir de la entrada en vigor del acto administrativo.

El espacio funcionará como un área delimitada para la capacitación, ubicación temporal y puesta en marcha de programas de transformación territorial, con énfasis en la sustitución de economías ilegales por procesos productivos pero que sean legales y sostenibles.

Ahora, es importante tener en cuenta que la zona geográfica específica será definida en un documento de carácter reservado y durante el tiempo de funcionamiento de la zona, las entidades del Estado tienen el deber de coordinar acciones para garantizar condiciones de seguridad, dignidad y acompañamiento institucional.

La resolución también contempla que, en el marco de los protocolos acordados en la mesa de diálogos, se podrá suspender de manera temporal la ejecución de órdenes de captura contra los miembros acreditados de la Coordinadora Nacional - EB que ingresen y permanezcan en la zona, sin que ello implique el levantamiento definitivo de dichas órdenes.

Armando Novoa, como jefe de la delegación del Gobierno nacional en la Mesa de Diálogos de Paz con la Coordinadora Nacional - EB, señaló que la firma del acto representa un avance en la implementación de lo pactado.

“Hemos dado un paso firme mostrando que el camino que abrimos en esta Mesa de Diálogos de Paz se empieza a materializar”, afirmó Novoa.

El Gobierno indicó que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz será la encargada de comunicar oficialmente la resolución a las autoridades judiciales y administrativas competentes, así como de coordinar su implementación.